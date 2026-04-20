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「Webサイトの表示速度を改善したいが、やれることは全部やった」「ページの一部で表示崩れが起きている」。こうした悩みを抱えるWeb担当者は多いはず。見落とされがちな要素の一つが「フォント」だ。Googleが重視する「Core Web Vitals」の指標において、フォントのレンダリング遅延（FOIT／FOUT）は致命的なマイナス要因となる。フォントマネジメントプラットフォームを提供するMonotypeが、“フォント起点のWebサイト高速化”を広めるために無料の診断サービスを始めた。

フォント管理は依然として現場の「職人芸」や「放置」に近い状態にある。デザインや開発、法務で管理基準が異なり、組織としての全体最適ができていないケースが多いのが実情だ。それに伴って表示パフォーマンスの劣化やフォントファイルの肥大化、表示遅延などが生じてしまう。これらは「ブランド保護」と「ビジネススピード」を阻害する構造的な課題だ。

Monotypeの専門チームによる「無料特別診断」は、Webサイトやモバイルアプリを多角的に診断する。「詳細なパフォーマンス分析」では、フォントのサブセット化やフォールバック設定、遅延読み込みといった読み込み方式を精査し、表示速度への具体的な影響度や最適化の余地を定量的に可視化する。

フォントはセキュリティにも影響する。外部CDNや「GitHub」などの開発者向けプラットフォームから取得するWebフォントは、配布元や利用形態によって注意が必要だ。意図しないファイルが含まれる可能性や、ライセンスの不備がIPリスクにつながるケースもある。Monotypeの無料診断はこれにも対応しており、「利用中のフォントライセンスが適正であるかどうか」「外部フォント利用に伴う脆弱性や改ざんリスクはないか」を評価。ブランド保護の観点からも整合性を厳密に確認する。

フォント起点の改革は、UXの改善やブランド力の向上にもつながる。「フォントの読み込みがボトルネックになっている気がするが、定量化できていない」「自社のライセンス運用に不安がある」。そう感じている担当者は、この無料診断を活用して自社の現在地を把握することから始めてはいかがだろうか。

【無料特別診断】フォントで変わる！ Webサイト「高速化」＆「セキュリティ強化」サービス ※画像クリックでダウンロードページに移動 こんな課題を解決したい人にお薦め フォントファイルが肥大化している

アプリ内フォントのライセンス順守に不安がある

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フォント最適化の優先度を定めたい

フォント管理がブラックボックス化している

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