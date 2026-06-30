動画で解説「Azure Arc」のはじめ方　実際の運用経験から学ぶ、シンプルな統合管理

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クラウドとオンプレミスが混在するハイブリッド環境でシステムの運用管理が煩雑化し、ガバナンスやセキュリティの維持に苦慮するITインフラ担当者が増えている。こうした課題を解決するアプローチとして、日本マイクロソフトからオンデマンド動画「自社運用で分かった Azure Arc のはじめ方 〜 ハイブリッド環境の運用をシンプルにするポイント 〜」が公開されている。

【無料オンデマンド動画】自社運用で分かった Azure Arc のはじめ方 オンプレミスとクラウドが混在する環境の課題解決

富士通の実際の運用経験に基づくAzure Arcの基本

導入初期に直面しやすい「つまずきポイント」の解説

既存環境を大きく変更しない「運用の見える化」のヒント 詳細はこちら

多くの企業がマルチクラウドやハイブリッドクラウドのメリットを享受する一方、システムごとに管理ツールや運用プロセスが乱立する「運用のサイロ化」に直面している。サーバごとに異なる手順でパッチを適用したり、セキュリティポリシーの適用漏れが発生したりするリスクは、ITインフラ担当者にとって頭の痛い悩みだ。

この状況を打破する鍵として注目されているのが、さまざまな環境のリソースを一元管理できるAzure Arcだ。しかし、いざ導入するとなると「自社の環境にどう組み込めばいいのか」「運用の現場に負担がかかるのではないか」などの懸念もある。

このオンデマンド動画では、ハイブリッド環境の運用管理を共通化・標準化するためのポイントを有識者が分かりやすく解説している。日本マイクロソフトの他、富士通の実際の運用担当者たちが出演。その経験に基づき、単なる機能紹介にとどまらない、現場目線での具体的なつまずきポイントやその対策が語られている。

日本マイクロソフトがこの動画を公開した背景には、複雑化するIT環境に悩む企業に対して、机上の空論ではない「実践可能なガバナンスの手法」を提示する狙いがある。自社運用のリアルな知見に触れることで、読者はハイブリッド環境の効率的な管理に向けた具体的なロードマップを描けるようになるだろう。

自社運用で分かった Azure Arc のはじめ方 〜 ハイブリッド環境の運用をシンプルにするポイント 〜 ※画像クリックでダウンロードページに移動 この動画で分かること オンプレミスとクラウドが混在する環境の課題解決

富士通の実際の運用経験に基づくAzure Arcの基本

導入初期に直面しやすい「つまずきポイント」の解説

既存環境を大きく変更しない「運用の見える化」のヒント



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