テスト管理の属人化を解消　三菱電機に学ぶ「TestRail」活用とテスト自動化の極意

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ソフトウェア開発におけるテスト管理の属人化の解消や、それに伴うテスト自動化への対応に課題がある現場に向けて、テクマトリックスは三菱電機におけるテスト管理ツール導入事例を詳説した資料3点とセミナー動画を無料で公開した。テスト結果の管理体制の整え方から組織展開の進め方まで踏み込んでおり、開発現場のリーダーやQA担当者にとって、実務に活用できる知見が得られる内容だ。

【無料配布中】三菱電機の事例資料ダウンロード、動画視聴はこちら 三菱電機におけるテスト自動化への実践的アプローチと導入ステップ

「TestRail」を活用したテスト資産の一元管理と脱属人化

手動テストと自動テストを統合した「品質状態」の可視化

ツール導入を成功に導くための「失敗しない設計思考」 ダウンロードはこちら

近年、アジャイル開発やCI/CDの普及に伴い、テストの自動化が急速に進んでいる。しかし、多くの現場では依然として表計算ソフトなどを使った手動のテスト管理が残っており、過去のテスト資産を再利用できないことやテスト結果が点在して傾向分析や改善につなげにくいこと、全体の進捗や品質把握が担当者に依存してしまう「属人化」が課題になっている。

こうした課題に対し、三菱電機がどのようにテスト管理ツール「TestRail」を導入して、テスト結果の一元管理を実現させたのかが詳細に語られている。特に注目すべきは、単なるツール導入にとどまらず、テスト自動化の進展で大量に蓄積されるテスト結果を、そのまま並べるのではなく、判断に必要な情報として構造化し、意味のある「品質状態」として可視化している点だ。テスト結果が存在することと、そこからリリース可否などを判断できることは別問題である。だからこそ、結果を「品質状態」へ落とし込み、確かな意思決定に直結させるための「設計思考」が明かされている。

本資料と動画から自社のテストプロセスを根本から見直して、組織全体の生産性とソフトウェア品質を同時に引き上げるための確かな第一歩を踏み出すヒントを得られるはずだ。