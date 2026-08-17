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VMware vSphere 8.0のEOSは「猶予なし」？ 何に時間がかかるのか

VMwareのサーバ仮想化製品群「VMware vSphere 8.0」が2027年10月にサービス終了となる。Broadcomの大原康範氏は「サービス終了（EOS）に対するユーザー企業の切迫感には温度差があります。『まだ時間がある』と静観している方も多い印象です」と指摘する。しかしアップグレードに必要なステップを考慮すると、実はそれほど猶予はない。

アップグレードのプロジェクトは一般的に、要件定義やアップグレード計画の策定、設計、環境構築とテスト、既存システムからのアップグレード、統合テストといった工程を経て進む。大原氏は、これらの工程の中で「アップグレード方式や作業手順を策定する計画検討の段階に最も時間をかけるべきです」と語る。

仮想化基盤のアップグレード先となる有力な選択肢の一つが、モダンプライベートクラウドを実現する統合プラットフォーム「VMware Cloud Foundation（VCF） 9.1」だ。VMware vSphere（以下、vSphere）を中心に、VMwareの主要技術をフルスタックで統合して、オンプレミス環境でありながらパブリッククラウドと同等の運用性や柔軟性を手に入れられる。

vSphereからVCFへのアップグレード方式は、「グリーンフィールド」と「ブラウンフィールド」の2つに大別できる。グリーンフィールドは新規ハードウェアを構築して仮想マシンを順次移行する方式、ブラウンフィールドは既存のハードウェア環境を維持したままバージョンアップする方式だ。

グリーンフィールドは新旧環境を並行稼働させる方式であるため、問題発生時の切り戻しが容易だ。ただし、ハードウェアの新規調達が必要になる他、移行方法によっては一時的なシステム停止（ダウンタイム）を伴うこともある。ブラウンフィールドは「VMware vMotion」などを活用したローリングアップグレードによってダウンタイムを短縮でき、ハードウェアの新規調達は不要である。

近年は半導体不足に伴ってDRAMの価格高騰や納期遅延などの問題が顕在化しており、グリーンフィールドを選択する場合はハードウェア調達のリードタイムを考慮する必要がある。ブラウンフィールドを選択する場合も既存環境のスペックや動作の確認が求められる。既存のvSphere環境をVCFの統合管理下に組み込む「コンバージ」（アーキテクチャの統合・変換）プロセスに伴って、「SDDC Manager」や「VCF Operations」といった追加の管理コンポーネント（仮想アプライアンス）をデプロイするためのリソースを確保しなければならないためだ。既存の「VMware vCenter Server」および「VMware ESX」のバージョンが「8.0 Update 3」以降であることも、VCF 9.1にアップグレードする際の前提条件になる。

大原氏は「検討項目は多岐にわたりますが、まずはアップグレード方式の方向性を固めることがプロジェクト全体を円滑に進める要になります」と説明する。

大原康範氏（Broadcom パートナー技術本部 コマーシャルパートナー技術部 部長代理）

VCF 9.1で強化された機能――運用効率化とセキュリティ対策の両立

VCF 9.1は、モダンプライベートクラウド環境を構築するという前バージョンからの基本方針を継承しつつ、機能強化が図られている。大原氏は「インフラ運用の効率化、アプリケーションデリバリーの高速化、サイバーレジリエンスとデータセキュリティ強化、という3つの観点から機能を拡充しています」と説明する。

インフラ運用の効率化で中核となる機能は、DRAMとNVMeを組み合わせてメモリ領域を拡張する「メモリティアリング」だ。アクセス頻度の高いメモリページをDRAMに、頻度の低いページをNVMeに配置して、パフォーマンスを維持しながら物理メモリの調達コストを抑える仕組みだ。VCF 9.1は機能有効化時のホスト再起動が不要になった他、ソフトウェアミラーリングによるNVMe領域の冗長化機能を備える。VCF Operationsは利用率の可視化やシミュレーションが可能になり、パフォーマンス劣化を防ぎながら仮想マシンの統合率を高められる。

アプリケーションデリバリーの高速化については、FCD（First Class Disk）のリンクドクローン技術を活用した「Fast-Deploy」機能が導入された。フルディスクコピーをせずに差分イメージから展開することで、仮想マシンやコンテナクラスターのプロビジョニング・起動時間を大幅に短縮できる。

大原氏が特に注目している要素は、サイバーレジリエンスとデータセキュリティの強化だ。近頃は攻撃側がAI技術を活用することで、脆弱（ぜいじゃく）性の公表から攻撃が実行されるまでの期間が短縮している。大原氏は「脆弱性を修正して防ぐ手法だけでは間に合わないのが現状です。侵害を前提として、検知や復旧によってビジネスへの影響を抑えるアプローチへの転換が必要です」と語る。

そこでVCF 9.1は、月次で修正プログラムを配布する「エクスプレスパッチ」形式でパッチをリリースする方針を掲げている。パッチの多くは「VMware ESX」の再起動を伴わない「ライブパッチ」として配布される。大原氏によれば、今後リリースするエクスプレスパッチの約8割はライブパッチ形式で提供する計画であり、業務停止の影響や運用負荷を抑えながらセキュリティを維持できる点が強みだ。

こうした機能強化を適正に評価して、早期からVCF化への取り組みを進めている企業には共通点がある、と大原氏は分析する。「厳密なコスト管理やデータ主権などの要件に基づき、戦略的にプライベートクラウドを活用する企業が多い印象です。運用の内製化を進めて、インフラエンジニアが技術とビジネスの両方に目を配って意思決定に関与する企業は、VCF 9.1のような新しい技術の導入が円滑に進んでいます」

VCF 9.1の特徴（提供：ヴイエムウェア）《クリックで拡大》

複雑なアップグレード条件をどう読み解くか 事前調査とアセスメントの重要性

前述の通り、VCF 9.1へのアップグレードは検討項目が多岐にわたるために「何から検討を始めるべきかが分からない」と困惑するケースは多いようだ。SB C&Sでプリセールス業務に従事し、Broadcomパートナー企業の技術者向け最高位認定「Broadcom VCF Knight」を取得している山田和良氏は「既存ハードウェアの継続利用可否や新規構築の要否、VCFと『VMware vSphere Foundation』（以下、VVF）のどちらがニーズに適しているかなど、選定段階での相談を多くいただいています」と明かす。

山田和良氏（SB C&S ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 1課／Broadcom VCF Knight）

コンバージでVCF 9.1にアップグレードする場合は管理コンポーネントの追加が必要になるため、既存環境に空きリソースがあるかどうか確認を要する。ハードウェア互換性リスト（HCL）の確認に加えて、ゲストOSのサポート状況の把握も不可欠だ。vSphereのバージョン変更に伴いゲストOSがサポート対象外になる場合は、OSの更新や仮想マシンの再作成を伴う。アップグレード前にSB C&Sのアセスメント支援サービスを利用し、環境データを基に追加リソースを既存ハードウェアで賄えるかを評価するとともに、不要な仮想マシンを特定・整理することで、既存ハードウェアでの管理コンポーネント配置が可能になるケースもある。

既存vSphere 8.0からVCF 9.1への3つのアップグレード手法（提供：SB C&S）《クリックで拡大》

こうした事前確認をしてから、自社に適したアップグレード手法を見定めるのが望ましい。ブラウンフィールドでは、新たなVCF基盤を構築し、既存のvSphere環境をワークロードドメインとして取り込む手法のインポートも選択できる。

山田氏は「VCF 9.1へのアップグレードは、ライフサイクル管理の一元化、セキュリティ機能の強化、運用の効率化や自動化を実現する第一歩です。単なるバージョンアップではなく、運用基盤をモダナイズしてインフラの効率性や安定性を高める機会と捉えることが重要です」と語る。

複雑な検討プロセスを支援するために、SB C&Sは「VCF/VVF 9アップグレード支援窓口」を新設した。この問い合わせ窓口は、現行環境の確認やアップグレード方式の検討、サイジング、互換性確認など、VCF/VVF 9.1へのアップグレードに関する相談を受け付ける。ディストリビューターとしてVMware製品の販売パートナーを支援するだけでなく、エンドユーザーからの相談にも対応する体制を整えているという。山田氏は「VMware製品の購入や導入・構築に課題のあるユーザー企業には、要件に応じて、ライセンスの調達から設計・構築まで一貫して対応できる販売パートナーをご紹介します」と説明する。

初期検討から導入・運用まで網羅 SB C&Sの伴走体制

支援窓口では技術相談にとどまらず、現行環境のアセスメントやサイジング、互換性確認、それらの結果に基づくアップグレードシナリオの策定など、アップグレードプロジェクト全体をカバーするのが特徴だ。さらに技術ブログ「C&S ENGINEER VOICE」での情報発信、定期セミナー、実機を用いたVCFのデモンストレーションなどを通じて、SB C&Sは販売パートナー企業に実践的なノウハウを開示する。山田氏は「初期段階から導入まで一貫して伴走します。疑問や課題があれば遠慮なくご相談ください」と呼びかける。

1つのシステム障害が社会全体の混乱につながりかねない中、重要インフラを支える仮想化基盤の強靭（きょうじん）化は急務だ。VCF 9.1でも、ライブパッチを用いたアップグレードを主軸にすることで、業務を止めずにセキュリティを維持できる仕組みを整えている。「どれほど高度な技術であっても、現場の日々の運用に定着しなければ意味がありません。アップグレードに伴う不安を解消して、スムーズな運用ができるよう、SB C&Sと連携して実践的な情報発信とアップグレードスキームの構築を進めます」と、大原氏は強調する。

vSphere 8.0のEOSに向けてやみくもに悩んで時間をかける前に、まずはプロフェッショナルに相談して現状を把握することが重要だ。現行環境のアセスメントとともに検討項目を洗い出して方向性を見極め、適切なアップグレードシナリオに沿った支援を活用することが、インフラのモダナイズを成功に導くポイントになるだろう。