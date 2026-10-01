エンジニアは案件を「選べる」　高単価、AI、グローバル案件でキャリア＆スキルアップ

ITエンジニアやコンサルタントとして実績を重ねても、希望条件に合う案件の確保や単価交渉に悩むケースが多い。AI領域やグローバル案件への挑戦は、個人の人脈だけでは機会が限られる。グローバル案件マッチングプラットフォーム「イーランサー」は、経験と希望に合う案件とのマッチングを、システムと専任コンサルタントの両輪で支援する。
業務委託や独立を考えるITエンジニアにとって、技術力や実力に見合った適切な報酬を得ることは容易ではない。多重下請け構造によりエンジニアに支払われる報酬が目減りすることや、1人で単価交渉や契約手続きをするハードルの高さが、パフォーマンスを最大化し、キャリアを向上させていく際の足枷になっている。また、急速に需要が拡大するAIプロジェクトや国際的な案件に携わりたくても、従来の経路では紹介の機会すら巡ってこないことが大半だ。
こうした課題に対し、エンジニア出身の創業者が立ち上げたサービスが、グローバル案件マッチングプラットフォーム「イーランサー」だ。企業とエンジニアを直接つなぐことで適正な単価還元を実現。さらに、蓄積されたマッチングデータとAIを活用し、技術特性やキャリアビジョンに合わせた精度の高い案件を提案している。国内案件はもちろん、海外企業のグローバルプロジェクトや先進的なAI関連案件までカバーし、専任コンサルタントが条件交渉から参画後のフォローまで中長期で伴走する。在職中の情報収集のみを目的とした利用も可能なので、案件傾向や市場単価確認にも活用してほしい。
エンジニアは本サービスを活用することで、自身の市場価値を正確に把握し、在職中の段階からリスクなくキャリアの選択肢を広げられる。
グローバル案件マッチングプラットフォーム「イーランサー」は、利用無料、登録30秒。情報収集のみの利用も歓迎しています。まずは無料登録で、最新の案件をチェック！
提供：イーランサー・ジャパン
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アイティメディア営業企画／制作：＠IT 編集部／掲載内容有効期限：2026年12月31日