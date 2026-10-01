エンジニアは案件を「選べる」　高単価、AI、グローバル案件でキャリア＆スキルアップ

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ITエンジニアやコンサルタントとして実績を重ねても、希望条件に合う案件の確保や単価交渉に悩むケースが多い。AI領域やグローバル案件への挑戦は、個人の人脈だけでは機会が限られる。グローバル案件マッチングプラットフォーム「イーランサー」は、経験と希望に合う案件とのマッチングを、システムと専任コンサルタントの両輪で支援する。

ITエンジニア・コンサルタント向け 案件マッチングサービス「イーランサー」 完全無料 案件マッチングから専任コンサルタントによる条件交渉や参画後のフォローまで全て無料

案件マッチングから専任コンサルタントによる条件交渉や参画後のフォローまで全て無料 確かな実績 グループ26年の運営実績、登録企業数1万1135社（2026年8月時点）

グループ26年の運営実績、登録企業数1万1135社（2026年8月時点） 高単価案件多数 月額60万〜200万円の高額案件中心（2026年8月時点）。中間企業を経ることなく、企業と直接マッチング

月額60万〜200万円の高額案件中心（2026年8月時点）。中間企業を経ることなく、企業と直接マッチング キャリアアップ案件 日本にいながら参画できる海外プロジェクトやAI・先進技術案件多数

日本にいながら参画できる海外プロジェクトやAI・先進技術案件多数 幅広い対応領域、言語 Java、Python、JavaScript／TypeScript、PHP、GoなどのWeb・アプリ開発に加え、SAP、Salesforce、ServiceNow、AWSといった世界標準の製品・基盤を用いたプロジェクト、AI・データ基盤の構築案件まで対応 まずは紹介案件を見てみる

業務委託や独立を考えるITエンジニアにとって、技術力や実力に見合った適切な報酬を得ることは容易ではない。多重下請け構造によりエンジニアに支払われる報酬が目減りすることや、1人で単価交渉や契約手続きをするハードルの高さが、パフォーマンスを最大化し、キャリアを向上させていく際の足枷になっている。また、急速に需要が拡大するAIプロジェクトや国際的な案件に携わりたくても、従来の経路では紹介の機会すら巡ってこないことが大半だ。

こうした課題に対し、エンジニア出身の創業者が立ち上げたサービスが、グローバル案件マッチングプラットフォーム「イーランサー」だ。企業とエンジニアを直接つなぐことで適正な単価還元を実現。さらに、蓄積されたマッチングデータとAIを活用し、技術特性やキャリアビジョンに合わせた精度の高い案件を提案している。国内案件はもちろん、海外企業のグローバルプロジェクトや先進的なAI関連案件までカバーし、専任コンサルタントが条件交渉から参画後のフォローまで中長期で伴走する。在職中の情報収集のみを目的とした利用も可能なので、案件傾向や市場単価確認にも活用してほしい。

エンジニアは本サービスを活用することで、自身の市場価値を正確に把握し、在職中の段階からリスクなくキャリアの選択肢を広げられる。

※記載の言語・製品・領域は対応範囲の一部です