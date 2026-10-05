AI特有の脅威・リスクにどう立ち向かう？　「CompTIA SecAI+」で身に付けるAI時代のセキュリティスキル

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企業のAI導入が急速に進む中、AI特有の脅威やリスクへの対応はセキュリティ担当者にとって急務だ。だが現状は、AIをセキュアに活用するためのガバナンスやコンプライアンスへの対応方法を十分に習得できていない企業が多い。社内でAIの相談を受ける機会は増えたが、「十分な知識やスキルがない」と不安を感じているセキュリティ担当者もいるだろう。

こうした課題を解決するために生まれたのが認定資格「CompTIA SecAI+」だ。この認定資格は、AIシステムが実際の組織の中でどのように構築・導入・運用されるのか、そしてセキュリティチームが日常業務の中でそれらのシステムとどのように関わるのかに重点を置いている。今回、CompTIAは「日本語版 CompTIA SecAI+ Bundle」を20%OFFで提供するキャンペーンを実施している。

日本語版 CompTIA SecAI+ Bundleを20%OFFで提供 AI特有の脅威やリスクへの対応方法

AIをセキュアに活用するためのガバナンスとコンプライアンス対策

AI時代のセキュリティ人材に求められる新しいスキルセット

CompTIA SecAI+で学べる内容と認定取得のメリット 詳細はこちら

本キャンペーンページが提示する解決策は、セキュリティ担当者がAI特有のリスクを正しく理解して、セキュアなAI活用を推進するための専門的なスキルセットを体系的に身に付けるアプローチだ。これにより、セキュリティ担当者の「スキル不足」の重荷を解消して、自信を持ってAI関連の相談に応じられるようになる。

AIガバナンスとAIセキュリティを担う人材への需要が急速に高まる中、本キャンペーンはコストを抑えながら、最新の「AI」と「セキュリティ」スキル習得への第一歩を踏み出す実践的な機会となる。AI導入に伴うセキュリティリスクを解消して、自社のコンプライアンスを強化したい企業にとって必見の内容だ。

CompTIAが本キャンペーンを実施する背景には、AI領域での深刻な人材不足が挙げられる。既存の知識のままでは、次々と登場するAIツールへのセキュアな対応やリスク管理の維持が難しい。最新のセキュリティスキルを適用することで、担当者の負担を抑えながら企業全体のAI活用とガバナンスを両立させられる。

本キャンペーンをきっかけに、AI時代に求められるセキュリティとAIを横断するスキルを学んで認定資格の取得を目指してみてはいかがだろうか。セキュアかつ攻めのAI活用にビジネスをシフトさせる一助になるはずだ。

サイバーセキュリティスキルを「拡張」しよう──AI時代のセキュリティはCompTIA SecAI+で万全に！ ※画像クリックで詳細ページに移動 こんな課題を解決したい人にお薦め 生成AIを活用したいが、情報漏えいやガバナンス面が心配

今のセキュリティスキルだけで、今後も通用するのか不安がある

AI時代に求められる人材になりたいが、学習の指針がない

AIを利用した新たなサイバー攻撃への対策方法が分からない

社内のAIガイドライン策定やコンプライアンス対応を任されている



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