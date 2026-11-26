生成AIに実装を任せるようになり、コードを書く手間は大きく減った。一方で、プルリクエストは1日に何本も上がって、変更のたびに確認とテストが求められる。数千件の回帰テストを毎回全件流していては、CIはいつまでも終わらない。かといってテストを間引けば、品質を担保できなくなる。実装のスピードだけが上がって、テストがボトルネックとして残る。AI駆動開発に踏み出した現場が直面するこの壁に、テクマトリックスは、効率よく品質を保つための考え方をまとめた「AI駆動開発時代における品質保証戦略」と、APIテストの観点を体系化した「APIテストまるわかりガイド」を無料で公開した。
AI駆動開発がテストに突き付ける課題は「量」と「速度」だ。AIは短時間で大量のコードを生み出し、それに伴ってテストケースも膨れ上がる。変更のたびに全件を回す従来の回帰テストは、この速度に構造的に追いつけない。
「AI駆動開発時代における品質保証戦略」では、この課題への3つのアプローチを解説している。1つ目は、テスト自体もAIに作らせること。GitHub CopilotやClaude CodeといったAIコーディングエージェントからMCPを介してSOAtest/Virtualizeを呼び出し、テストやスタブを生成する。実装を書いたエージェントがそのままテストとスタブまで用意するため、チケット単位の開発サイクルの中で、実装とテストを同時に完了できる。
2つ目は、テストを「間引くのではなく、影響のある分だけ」回すこと。コードの変更箇所とテストの対応関係を分析し、影響を受けるテストだけを選んで実行する「テスト影響分析（TIA）」により、テストを増やし続けながらも回帰テストの時間を抑えられる。
3つ目は、連携先を待たないこと。実装がAIで速くなるほど、連携先の完成を待つ時間は相対的に大きなボトルネックになる。そこで、外部システムや未完成のAPIを仮想化し、開発の早い段階から結合テストを回せるようにする。
ただし、AIにテストを任せる前に押さえておくべきことがある。AIが大量に生成したテストも、「何を検証すべきか」という観点が定まっていなければ、品質の担保にはつながらない。そこで併せて公開されたのが「APIテストまるわかりガイド」だ。ガイドでは、APIテストに必要な8つの観点を一つずつ解説している。さらに、各観点を自社でどこまでカバーできているかを○×で記入できる「8観点チェックシート」も付属する。
自社のAPIテストがどの観点をカバーできていて、どこが抜けているのか。AIで開発をさらに加速させる前に、まずはチェックシートで自社の現在地を確かめてほしい。
この資料で分かること
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提供：テクマトリックス株式会社
アイティメディア営業企画／制作：＠IT 編集部／掲載内容有効期限：2026年12月25日