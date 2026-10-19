SIerでの知識と経験を生かして、金融ITでエンジニアとしてキャリアアップ

「特定工程のみの担当に限界を感じる」「社会インフラに直結する大規模システムに携わりたい」と考える、SIer勤務のエンジニアが増えている。だが、金融IT領域に行きたくても「業務知識の壁が高そう」という不安もある。そんなエンジニアにご覧いただきたいのが、金融、コンサル、ハイクラス転職支援サービス「コトラ（KOTORA）」だ。
SIerから金融IT領域へのキャリアチェンジを目指す際、業務知識の不足や選考のハードルを感じるエンジニアは多い。しかし、FinTechや次世代勘定系、大手金融システム刷新の現場で強く求められているのは、「SIerの現場で鍛え上げられた堅固な設計・開発力や品質管理能力」である。
コトラは、SIer出身者の参画を歓迎する金融IT案件を厳選公開。キャッチアップ体制が整ったプロジェクトが多いため、金融未経験からでも安心して参画し、年収アップや上流工程へのシフトを実現できる。まずは自分のスキルがどう評価されるか、転職事例や案件内容を確認してみるといいだろう。
コトラは、SIerで高い開発実績を持ちながらもキャリアの行き詰まりを感じているエンジニアと、堅固なシステム構築力を必要としている金融IT企業とのマッチングを促進する。本サービスを活用することで、エンジニアは自身の経験を適正に評価してくれる場所で、次のステージへの一歩を踏み出せるだろう。
コトラは、金融、コンサル、経営層、IT／DXエンジニアの転職を支援する人材紹介会社です。プロのコンサルタントがエンジニア一人一人の経歴や希望を伺って、全力で転職をサポートします。少しでも興味を持っていただけましたら、非公開案件の閲覧やカジュアル面談にお気軽にご応募ください。
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アイティメディア営業企画／制作：＠IT 編集部／掲載内容有効期限：2026年11月18日