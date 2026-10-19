SIerでの知識と経験を生かして、金融ITでエンジニアとしてキャリアアップ

PR

「特定工程のみの担当に限界を感じる」「社会インフラに直結する大規模システムに携わりたい」と考える、SIer勤務のエンジニアが増えている。だが、金融IT領域に行きたくても「業務知識の壁が高そう」という不安もある。そんなエンジニアにご覧いただきたいのが、金融、コンサル、ハイクラス転職支援サービス「コトラ（KOTORA）」だ。

コトラの転職支援サービス SIerからのキャリアチェンジを歓迎する金融IT案件を厳選して紹介

求められるスキル条件や実際の年収例、未経験から参画を果たした成功事例も公開

業界出身者のプロで構成された専門チームが、エンジニア一人一人のスキル・可能性を正しく理解して、マッチした案件を網羅的に紹介

企業のカルチャーや面接官の特徴を踏まえた面接対策、各業界・業務に合わせたレジュメ添削

スピーディーかつスムーズに採用企業と調整 注目案件を見てみる

SIerから金融IT領域へのキャリアチェンジを目指す際、業務知識の不足や選考のハードルを感じるエンジニアは多い。しかし、FinTechや次世代勘定系、大手金融システム刷新の現場で強く求められているのは、「SIerの現場で鍛え上げられた堅固な設計・開発力や品質管理能力」である。

コトラは、SIer出身者の参画を歓迎する金融IT案件を厳選公開。キャッチアップ体制が整ったプロジェクトが多いため、金融未経験からでも安心して参画し、年収アップや上流工程へのシフトを実現できる。まずは自分のスキルがどう評価されるか、転職事例や案件内容を確認してみるといいだろう。

コトラは、SIerで高い開発実績を持ちながらもキャリアの行き詰まりを感じているエンジニアと、堅固なシステム構築力を必要としている金融IT企業とのマッチングを促進する。本サービスを活用することで、エンジニアは自身の経験を適正に評価してくれる場所で、次のステージへの一歩を踏み出せるだろう。