「AI先進企業」と「AI貧乏企業」の明暗を分けるFinOps入門ガイド

AIエージェントの本格活用が進む中、「使えば使うほど赤字になる」という課題に直面する企業が増えている。こうした背景を受け、セールスフォース・ジャパンがホワイトペーパー「『AI先進企業』と『AI貧乏企業』明暗を分けるFinOps入門ガイド AI時代のコスト管理を制する、世界標準のフレームワーク」を公開した。
従来のITインフラとは異なり、AIエージェントのコストは処理の複雑さや自律的なAPI呼び出し回数に応じて変動する。十分な統制がないまま利用を広げると、週末のループバグで数千万円の損失が発生するといった事態に陥りかねない。
こうしたリスクを抑え、テクノロジーの価値を最大化する運用体系が「FinOps」だ。単なるコスト削減ではなく、エンジニア・財務・ビジネス部門が協働して財務的アカウンタビリティを生み出す手法である。本資料では、段階的な導入ロードマップやペルソナ別ダッシュボード構築の手順を詳述している。さらに、MuleSoft Omni Gatewayによる可視化やAgentforceによる制御など、Salesforceの技術を組み合わせた具体策も提示している。
同社が本資料を一般公開した背景には、2026年以降のAIスケール期に、組織の競争力を左右するのは「AIコストを制御できる仕組みの有無」であるという強い問題意識がある。感覚的なコストカットから脱却し、投資対効果を定量的に証明できる企業体制を構築するための実践的な手引きとして役立つ一冊だ。
「『AI先進企業』と『AI貧乏企業』明暗を分けるFinOps入門ガイド
AI時代のコスト管理を制する、世界標準のフレームワーク」
主な内容：FinOpsフレームワーク解説、3500万円消失事例などの解説、ペルソナ別KPI、Salesforce製品による3つの防衛策
全17ページ
提供：セールスフォース・ジャパン
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アイティメディア営業企画／制作：＠IT 編集部／掲載内容有効期限：2026年11月30日
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