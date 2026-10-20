動画で学ぶ：AIで変革する、情シス負担軽減とEX向上

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セールスフォース・ジャパンは、ITIL準拠の運用管理とAIエージェントを融合させた次世代プラットフォームの魅力を紹介する動画「Agentforceが変える新たなITサービス体験」を公開した。

社内IT管理の常識を覆す「AIエージェント連携」 社内問い合わせや資産管理の煩雑さに悩む情シス必見の動画コンテンツ。解説付き動画で具体的な操作感をご確認いただけます。 動画でご覧いただける操作例 Microsoft TeamsやSlackからのシームレスな問い合わせ対応

インシデントのAI自動要約、原因特定支援

変更要求のリスクスコアリング機能

自動検出による「動的CMDB」の構築、最新化 動画を視聴する

社内ITや情報システム部門で、人事・総務・ITなどをまたぐ問い合わせ対応や、従来の「チケット型」運用による起票・調査負担は深刻な課題になっている。情報が散在することでトラブル解決が遅れ、構成管理データベース（CMDB）の維持管理も形骸化しがちだ。

こうした状況を解消するのが、Salesforceの「Agentforce IT Service」である。本動画では、従業員が普段利用しているMicrosoft TeamsやSlackからAIエージェントに話し掛けるだけで、部門をまたいだ相談からインシデント起票まで完結する様子を分かりやすく紹介する。

IT担当者側のコンソールでは、AIが過去の履歴や関連アセットを統合・要約し、原因候補や解決策を提示する。さらに、変更管理のリスクスコアリングや、アセット・ソフトウェアの自動検出によって常に最新状態が保たれる「動的CMDB」の仕組みまで解説されている。単なる自動化にとどまらず、従業員体験（EX）と情シスの業務効率を大幅に改善するプロセスの詳細を、ぜひ映像で確認してほしい。

セールスフォース・ジャパンが本動画を公開した背景には、従来の「台帳型、手作業型」のITサービス管理から脱却し、AIを中心とした「会話型、自動化型」の新たなIT運用スタンダードを提示する狙いがある。本動画を視聴することで、自社のIT運用でのボトルネックの解決策と、従業員満足度と生産性を両立させる具体的な未来像をつかめるだろう。