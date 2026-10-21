277人のテックリーダー調査で明らかになった「AIのROI証明」課題と解決策

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AIへの投資が拡大する一方、多くのテックリーダーが「投資対効果（ROI）の証明」という壁に直面している。セールスフォース・ジャパンが公開したホワイトペーパー「テックリーダー277名の調査にみる AI投資の『ROI証明』をどう突破するか」では、日本企業のIT意思決定者を対象とした調査結果を基に、AI導入の課題TOP5とそれを克服するためのロードマップを詳しく提示する。

AI投資のROI証明を突破するロードマップ IT意思決定者277人への調査結果から、AI投資の現状と課題を整理し、投資を成功に導く戦略フレームワークを解説した最新ホワイトペーパー。 主な収録内容 AI投資の現状と課題「TOP5」

ROI証明の壁を打ち破る「4つのR」（再設計・再教育・再配置・再調整）

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AI投資が「先端的な実験」から厳しく効果を問われる「コスト」へシフトする中、約50％の意思決定者が「ROIの証明」を課題として挙げている。成果が見えにくい根本的な原因は、AIが生み出した「創出時間」を測定・評価し、企業価値へ変換する組織構造や業務プロセスの再設計がなされていない点にある。

単なる業務効率化で終わらせず、創出した時間を顧客対話や戦略企画といった高付加価値業務へ振り向けるには、業務の再設計（Redesign）、人材の再教育（Reskill）と再配置（Redeploy）、成果の継続的な再調整（Rebalance）という「4つのR」が不可欠である。

セールスフォース・ジャパンは、自社の顧客問い合わせサイトで4つのRを実践。「まず本番稼働させて実力を見極めてから4Rを回す」手法により、問い合わせの70％をAIが自動解決する大きな成果を上げた。さらに「Agentforce Command Center」などの基盤を活用すると、AIエージェントの貢献度を人間と同様にKPIで可視化・管理できる。

Salesforceが自ら検証を重ねて確立したリアルな運用ノウハウとプロダクト戦略を凝縮した本資料。経営層への説明に悩むITリーダーにとって、AI投資を確実な事業成長へつなげる実践的な指針になるだろう。

※画像クリックでダウンロードページに移動 テックリーダー277名の調査にみる AI投資の「ROI証明」をどう突破するか AI導入課題TOP5と解決のロードマップ 主な内容：AI導入課題TOP5、ROI実現フレームワーク「4つのR」、顧客問い合わせサイト事例、Agentforce Command Centerによるガバナンス 全8ページ 提供：セールスフォース・ジャパン

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