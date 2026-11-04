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この記事の概要 AIの本番運用が進む一方で、オンプレミスとクラウドの混在によってインフラが断片化しており、2027年1月12日には「Windows Server 2016」の延長サポートも終了する。

「Azure Arc」は、オンプレミスのサーバなどにAzureリソースIDを付与し、外部クラウドも含めたハイブリッド環境全体を一元的に可視化・管理できるようにする。

「Azure Copilot」や「Azure SRE Agent」などと組み合わせれば、EOS対象サーバの洗い出しから障害対応、セキュリティ運用までをAIの助けを借りて進められるようになる。



AIの活用はもはやPoC（概念実証）で試す段階を過ぎ、本番環境で運用して顧客にサービスとして届ける「AI-ready」の段階に進みつつあります。本番運用では、AIが扱うデータがどこにあり、誰が閲覧できるのか、基盤に脆弱（ぜいじゃく）性はないのかを組織として管理し、AIエージェントが勝手にデータにアクセスして動く事態を防ぐ必要があります。

ところが現実のITインフラは、システムの重要度やコストに応じてオンプレミスとクラウドに分かれ、国や地域ごとの法規制への対応も重なって断片化しています。近ごろは攻撃者もAI技術を使い、脆弱性の発見や攻撃の実行は以前よりはるかに簡単になりました。こうした状況で迎えるのが、長年にわたり企業システムを支えてきたWindows Server 2016のサポート終了（EOS）です。

日本マイクロソフトの寺田佳央氏（コーポレートソリューション事業本部 業務執行役員 CTO）と、米Microsoftのスティーブン・ムラウスキー氏（Principal Product Manager）の知見を基に、Azure Arcでハイブリッド環境を可視化し、EOS対策をAI基盤の整備につなげる方法をQ&A形式で解説します。

左から、日本マイクロソフトの寺田佳央氏（コーポレートソリューション事業本部 業務執行役員 CTO）、米Microsoftのスティーブン・ムラウスキー氏（Principal Product Manager）

オンプレミスも外部クラウドも、一元的に可視化・管理

Q Azure Arcは、オンプレミスのサーバや外部クラウドのシステムをどのように一元管理するものですか？

A オンプレミスのWindows ServerやLinuxサーバ、SQL Server、KubernetesクラスタなどにAzureリソースIDを付与し、Azureのリソースとして可視化・管理できるようにする仕組みです。

Azure Arcが管理の対象にするのは、「Microsoft Azure」をはじめとするパブリッククラウドサービスだけではありません。オンプレミスのITリソースや、外部のクラウドプロバイダーで稼働しているシステムも含めて一元的に管理し、「どこに何があり、どのような状態でどんなリスクにさらされているのか」を包括的に可視化します。

Azureのリソースとして扱えるため、オンプレミスのサーバにもAzureの管理の仕組みを適用できます。ムラウスキー氏は「オンプレミス環境のサーバもAzureポリシーに基づいて一元的に管理したり、Azure RBAC（ロールベースのアクセス制御）に基づいてアクセス権限を管理したりすることも可能です」と説明しています。さらに、Azureで提供されているエコシステムを活用して、より広い機能へ拡張できる点も特徴です。

寺田氏は、これまでもOSのEOSをきっかけにシステムを洗い出す機会はあったものの、導入システムの情報を把握できるツールはオンプレミス環境に特化したものが多く、ハイブリッド環境を一元的に把握・管理できる便利なツールはあまりなかったと振り返ります。Azure Arcは、この状況を打破する製品として位置付けられています。

Windows Server 2016のEOSは、システムを棚卸しする好機

Q Windows Server 2016の延長サポート終了に向けて、Azure Arcはどう役立ちますか？

A ハイブリッド環境にまたがってシステム全体を可視化し、すぐに対処すべきサーバと後回しにできるサーバの優先順位を付けるための全体像を把握できる点です。

Windows Server 2016は既にメインストリームサポートが終了しており、2027年1月12日には延長サポートも終了する予定です。期限を過ぎるとセキュリティパッチが提供されず、サイバー攻撃に無防備な状態になります。

寺田氏は、このEOSを企業内システムを棚卸しして全体を把握するきっかけにしてほしいと提案しています。「まずは会社の中にあるシステムを理解することが大切です。全体が把握できれば、リスクが高くてすぐに対処すべきサーバはどれなのか、後回しにしてもいいサーバはどれなのかといった優先順位を付けられるようになります」（寺田氏）

コストの面でも判断は欠かせません。OSのバージョンアップには工数やコストがかかりますが、使い続ける場合も拡張セキュリティ更新プログラム（ESU：Extended Security Updates）の購入などで費用が発生します。古いバージョンを使い続けるセキュリティリスクは高く、インシデントが起きれば多額の対処コストが発生すると予想されます。ムラウスキー氏は「延長サポートはこの先の移行や変更を実施するために、一定期間の猶予を与えてくれるものです」と述べ、その時間を使って導入システムの正確な情報を把握し、どのサーバを新OSへ移行すべきかを見極める必要があると指摘しています。この見極めに必要な全体像を、ハイブリッド環境にまたがってつかめるのがAzure Arcです。

EOSはAI活用の観点でも転機になります。Windows Server 2016で動くSQL Server 2016を、対応OSの更新と併せてSQL Server 2025へ移行すれば、企業内のデータをAIがアクセスしやすい形に加工でき、オンプレミスのデータベースをAIの基盤となるクラウド側のソリューションと連携させることも可能です。システムを見直すこの機会を、単なるアップグレードで終わらせず、AIと連動するシステムへのアップグレードのチャンスと捉えることが重要です。

Azure Copilotなら、対象サーバを自然言語で探し出せる

Q Azure ArcとAzure Copilotを組み合わせると、ハイブリッド環境の運用管理はどう変わりますか？

A 自然言語で指示するだけで、EOS対象のサーバやポリシーに準拠していないリソースなど、必要な情報を簡単に得られるようになります。

Azure Arcで活用できるAzureのエコシステムの中でも、Azure CopilotをはじめとするAI技術は有用です。例えば「環境内のWindows Server 2016インスタンスを全て見つけてほしい」「特定のポリシーに準拠していないものをピックアップしてほしい」と入力すると、Azure Copilotが「Azure Resource Graph」（Azureのリソース検索・インベントリ管理システム）のクエリに変換し、必要な情報を返してくれます。EOS対策の第一歩となるサーバの洗い出しを、クエリを書かずに進められるわけです。

活用の範囲は、リソースの検索にとどまりません。Azure Copilotと、システム監視サービスの「Azure Monitor」やオブザーバビリティーエージェントなどを組み合わせれば、高度な相関分析によって、システムで発生している事象の詳細を追跡できます。さらにトラブルシューティングエージェントや、Azure運用に特化した自律エージェントのAzure SRE Agentを連携させると、原因分析から障害対応までを一貫して実現できます。

ムラウスキー氏は「AIは、IT運用チームやセキュリティ担当者にとって欠かせない技術になりつつあります」と語っています。

AIを安全に動かすための共通インベントリと共通ポリシー

Q AIを本番運用する企業にとって、Azure Arcはデータ管理やセキュリティの課題にどう役立ちますか？

A オンプレミスとクラウドに分散した環境全体を、共通のインベントリと共通のポリシーに基づいて管理できるようになります。

寺田氏は、AIを本番環境で運用するフェーズでは、AIが処理するデータを適切に管理し、安全に動かす制御やポリシーの整備が欠かせないと強調します。「そもそもデータがどこにあり、そのデータは誰の所有物で、権限を持つ人だけが適切に閲覧できるようになっているのか――。そして基盤に脆弱（ぜいじゃく）性が存在しないかといった事柄を組織として管理し、AIエージェントが勝手にデータにアクセスして動く事態がないように、安全に使うことが重要です」

AIを実業務へ組み込む企業が認識すべきポイントとして、AIが利用するデータの所在、処理を担うシステムとその依存関係、アクセス権限の管理、脆弱性の有無、そして適正なコストでの運用と事業継続性の確保、の5つが挙げられます。これらに応えるには「オンプレミスとクラウドに分散した全ての環境にまたがって、共通のインベントリ、共通のポリシーに基づく管理や一貫性ある更新プロセスを整備することが重要です」とムラウスキー氏は説きます。Azure Arcは、オンプレミスのサーバにもAzureポリシーやAzure RBACを適用できるため、こうした共通の管理を実現する基盤になります。

セキュリティ運用では、Windowsの標準セキュリティ機能である「Microsoft Defender」や、セキュリティツールの「Microsoft Security Copilot」を用いてログを収集・分析することで、脅威が顕在化して深刻な問題になる前に対処できるようになります。ただし、こうしたツールに全てを任せきりにできると考えるのは誤解です。あくまで企業それぞれの戦略やガバナンスに沿って、管理者が適切に設定し、使いこなすことが重要だと寺田氏は強調しています。

モダナイゼーションの第一歩も「見える化」から

Q Azure Arcを使ってモダナイゼーションを進めるには、何から始めればよいですか？

A オンプレミスとクラウドの両方でサーバやワークロードの所在と状況を把握し、管理することが出発点です。

両氏は、事業戦略に沿ってAI-readyの環境を実現するには、段階的なアプローチが不可欠だと語ります。特に、オンプレミスで今なお多数のサーバが稼働している日本では、まずハイブリッド環境全体を統合的に可視化・管理し、モダナイゼーションへの道を開く土台作りとしてAzure Arcが役立つといいます。寺田氏の言葉を借りれば、「移行ありきで動くのではなく、まず管理するところから始めるべきです」。

進め方について、ムラウスキー氏は次のように説明しています。最初にオンプレミスとクラウドの両方でサーバやワークロードが存在する場所を特定し、状況を把握します。次に環境を評価し、その結果に基づいて共通のガバナンス方針を適用した上で、オンプレミスとクラウドのインフラを一元的なプロセスで管理します。「それができて初めて、ワークロードを最適化してモダナイゼーションに取り組める土台が整うことになります」

同氏はさらに、「AIエージェントは強力な手助けになります。ただしそれを使うかどうかにかかわらず、いきなりモダナイゼーションに飛び込むよりも取るべきステップをじっくり考え、段階的に進めるアプローチで取り組むことで成功を収められるでしょう」と話しています。

まとめ

Windows Server 2016の延長サポート終了は2027年1月12日に迫っています。この期限は、OSを入れ替えるだけの作業ではなく、断片化したハイブリッド環境を棚卸しし、AIを安全に本番運用するための基盤を整える機会でもあります。Azure Arcは、オンプレミスや外部クラウドのサーバまでAzureのリソースとして可視化・管理し、Azure CopilotやAzure SRE Agent、Microsoft Defenderなどとの組み合わせで運用とセキュリティを支えます。IT人材不足の中、限られた人数で多数のワークロードを運用している企業ほど、「まず見える化と管理から」という段階的なアプローチの価値は大きいといえるでしょう。