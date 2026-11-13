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生成AIや自動化ツールを駆使したサイバー攻撃が、かつてないスピードで日本企業に迫っている。一方で防御側は、いまだ従来の枠組みで対策を講じているケースが多い。この「時間との戦い」で後手に回らないためには何が必要なのか。

この問いに対し、セキュリティの広範な領域を統合する「Platformization」（プラットフォーム化）を提唱しているのがPalo Alto Networks（以下、パロアルトネットワークス）だ。テクマトリックスは2009年からパロアルトネットワークス製品を取り扱うディストリビューターで、2023年と2024年にはその実績を評価され「JAPAC Distributor Excellence Award」を受賞した。

本稿ではテクマトリックスの二橋誠氏に、日本企業の課題と、パロアルトネットワークス製品の価値を顧客に届けるための支援について話を聞いた。

「書面上の対策」が通用しない時代へ 変わり始めた日本企業の意識

「攻撃者がAIなどを駆使して攻撃を自動化・高速化させている一方、防御側の多くは従来の枠組みで対策を講じています。インシデント対応も属人化していることが多く、より攻撃者優位の状況に陥ることが危惧されます」と二橋氏は指摘する。

ただ、潮目は変わりつつある。二橋氏は、米Anthropicのモデル「Claude Mythos Preview」が多数の脆弱（ぜいじゃく）性を発見したと報じられたことを境に、顧客のセキュリティに対する意識が大きく変わったと感じているという。

「日本のお客さまは、世界の流れからすると対策がややゆっくりな印象がありました。しかし今は、脆弱性にすぐ対応しなければならないという認識が広がっています。以前は、サポートが切れていてもメーカーが重要なセキュリティパッチだけ出すポリシーがあればそれで良しとするお客さまも少なくありませんでした。今はそれではまずいと、サポートがしっかりした最新のOSへの乗り換えも進んでいます。今まで以上に経営課題として認知し、予算を執行する状況になってきていると思います」

一方で、対策の難しさも浮き彫りになっている。多くの企業はポイントソリューションを数多く導入して、製品ごとにアラートへ個別対応している。相関分析に取り組んではいても、システム全体を見渡した対策には至っていないのが実情だ。

「ある箇所ではアラートが上がっていたのに、個別のアラートとして処理してしまい、その先の本当の侵害に気付けずに被害を受けた事例もあります。パロアルトネットワークスが提唱するようなプラットフォーム型の対策が日本でできているかというと、そうではありません」

黎明期から共に歩むパロアルトネットワークス 市場より先にリスクを示す一貫した姿勢

テクマトリックスがパロアルトネットワークス製品の取り扱いを始めたのは2009年。パロアルトネットワークスの日本法人が設立された年で、国内ではまだ知名度が低かった頃から、共に市場を開拓してきた。現在、パロアルトネットワークスは同社のネットワークセキュリティ事業において「なくてはならないほど大きなビジネスパートナー」（二橋氏）だという。

二橋氏が評価するのは、製品の魅力を支えるパロアルトネットワークスの一貫した姿勢だ。

「市場がリスクとして認識する前から、対応策を具体的に示し、製品としてリリースしてきました。これは昔から変わりません。AI優位の時代が来ることもすでに見据えていて、セキュリティ運用を自動化する『Cortex』や、AIによる新たなリスクに対応する『Prisma AIRS』を進化させ続けています。優れた製品を持つ企業を買収し、しっかりと機能に統合してリリースする戦略も素晴らしいと感じています」

Platformizationについても、二橋氏の評価は高い。バラバラのツールを個別に導入するポイントソリューションの運用は、AI時代において対応速度の限界、データのサイロ化、アラート疲れや属人化といった課題を急速に顕在化させているからだ。「Platformizationは、これらの課題を根本から解決し、真のリアルタイム防御を自動で実現するアプローチです」

自社で“使い倒した”知見を販売パートナーへ

テクマトリックスの支援の土台になっているのが、自社での先行導入だ。同社は数年前から、自社環境にいち早くCortex XSIAMを導入して運用している。

その効果は数字にも表れている。導入前は自動処理の仕組みがなく、多くのアラートが事実上放置されていた。導入後は、XSIAM上で動く自動処理の仕組み「プレイブック」が、対象とした種類のアラートを稼働率99％でカバーし、人が対応する件数を大きく減らせたという。この数字は自動化の対象とした一部のアラートでの結果だが、同社はこの数字を顧客への提案にも活用している。運用の中で作り上げた独自のプレイブックは、顧客にも提供している。

テクマトリックス社内環境におけるCortex XSIAMのプレイブック稼働状況（提供：テクマトリックス）《クリックで拡大》

AI時代の新たな脅威への備えとして「次世代の『Cortex Agentic Endpoint Security』（AES）も他社に先駆けて自社導入して評価を進めている」という。AESはCortex XDRに統合されているため新たなエージェントを追加する必要がなく、軽量に動作し、AIモデルやMCP（Model Context Protocol）サーバ、Webブラウザの拡張機能など、これまで監視が行き届いていなかった領域をカバーできるのが特徴だ。同社は市場で差別化できる製品と見ており、XSIAMと同様に自社運用で得た知見を基に販売パートナーの支援を強化する考えだ。

生成AIの利用を保護する「Security for AI」にも力を入れる。二橋氏によれば、生成AIの利用では、利用基準を明確にする「ガバナンス」、機密情報の流出や学習を防ぐ「データ保護」、把握できないAI利用を排除する「シャドーAI対策」の3つのアプローチが求められる。同社は導入実績の多い次世代ファイアウォール（NGFW）や「Prisma Access」の「AI Access Security」機能を活用し、これらに一元的に対処するアプローチを販売パートナーと共に提案している。

「AI Access Securityで何ができるのか、シャドーAIが発生したときにどんな問題が起き、それをどう可視化して止められるのかを説明するだけでなく、販売パートナーの資料作りや検証、具体的な設定方法まで支援しています。必要になる関連機能の使い方もお伝えしています」

「入れておしまい」にしない、付加価値型ディストリビューターの支援体制

「当者は製品を流すだけではなく、付加価値を付けて製品を届けることを重視しています」と二橋氏は語る。その姿勢は、販売前から導入後までの支援に表れている。

「販売する前に、まず弊社の環境でできる限り検証し、そこで得た知見をお伝えします。本番環境で動かしてみないと分からないことも多いので、評価の支援にも積極的に取り組み、実績を作って得た知見を販売パートナーに還元しています。トレーニングも実施しています」

販売後は、販売パートナーの要望に応じて導入支援サービスを提供する。パロアルトネットワークス製品は入れておしまいの製品ではない。そこで、運用体制を持たない販売パートナーに向けて、製品知見を生かした独自の運用支援サービス「TechMatrix Premium Support」（TPS）も提供している。製品を活用するための独自アプリケーションの開発も手掛けてきた。これらを担うのは、100人以上の専門エンジニアだ。

テクマトリックスによるCortex XSIAMの支援サービス。PoCから運用・保守までをカバーする（提供：テクマトリックス）《クリックで拡大》

支援の中で重視しているのが、顧客の期待と現実のギャップを埋めることだ。顧客の中には「何でも自動化してくれる」と期待するケースもあるが、製品特性上、いきなり全てを自動化するのは難しい。要望をそのまま受け入れれば、プロジェクトが行き詰まりかねない。同社は複数の案件に携わる中で、「このニーズにはこう提案した方がいい」「プロジェクト期間内にここまでは実施し、残りは後で取り組む」といった実践的な判断の経験を積み重ねてきた。

「Platformizationの必要性には、お客さまも気付き始めています。ただ、既存の製品を導入済みで、思い切った投資に踏み切れないお客さまもまだ多い。構築支援や運用支援で蓄積した知見を基に、機能の優位性だけでなく、できないこともしっかりお伝えし、現実的なセキュリティ対策を実現していただく。それを支えられるのがわれわれのチームだと思います」

パロアルトネットワークスの進化に追随し、CISOの「頼れる伴走者」に

パロアルトネットワークスは買収戦略も含めて、今後必要になる製品を次々と市場に投入している。そのスピードに追随し、日本市場にフィットする形で届けることもテクマトリックスの役割だ。

「日本のサイバーセキュリティに必ず必要になるものを、パロアルトネットワークスはどんどんリリースしています。進化が速いので、ついていくのはかなり大変です。それでもエンジニアのリソースを中心に組織を最適な形で動かしながらいち早くお届けするよう心掛けています」

最後に二橋氏は、AI時代のリスクと向き合うCISOやセキュリティリーダーに向けて、こう語った。

「専門家でさえ予見が難しいリスクが数多くある中で、経営層からの期待は非常に大きいものだとお察しします。何かをすれば全てが解決する特効薬はありませんが、Platformizationは非常に理にかなったソリューションです。弊社はユーザーの皆さまから見れば黒子ですが、販売パートナーの皆さまと共に、頼れる伴走者としてセキュリティのライフサイクル全体を支援します」

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