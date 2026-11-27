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多くの企業でセキュリティ人材が不足する中、エンドポイントからネットワーク、アイデンティティー（ID）、クラウドへセキュリティ対策領域が拡大している。さらにAIの悪用によって攻撃は高度化・高速化しており、もはや既存のポイントソリューションと自社人材によるセキュリティ対策は限界を迎えつつある。

このような状況を打破するため、ＪＢＣＣグループは、自社のマネージドセキュリティサービスにPalo Alto Networks（以下、パロアルトネットワークス）の製品を組み込んで、高度な自動化とセキュリティプラットフォームを活用した「全体最適」を目指している。ＪＢＣＣグループに、AI時代のセキュリティ課題をパロアルトネットワークス製品でどう解決するのか、顧客をどこまで支援するのかなどを聞いた。

セキュリティ人材不足の中、高度化・高速化する攻撃にいかに対応するか

生成AIや自動化ツールでサイバー攻撃の速度が飛躍的に高まっている。一方、企業ではエンドポイントからネットワーク、クラウドへカバー領域を拡大するためにポイントソリューションを個別最適で導入した結果、アラートの分析や調査、リスク対処の判断などの運用負荷が増大して、異常は検知できているがその後の対応が追い付いていない状況に陥っている。

パロアルトネットワークス製品を中心としたセキュリティサービスを取りそろえて、エンドポイントからネットワーク、サーバなど幅広くカバーし、マルチクラウド環境にも対応するマネージドセキュリティサービスを提供するＪＢＣＣグループでも、アラート過多に起因する人手不足と手作業での運用のボトルネックを課題に挙げる顧客は多いという。

ＪＢＣＣグループでサービス企画を担当する望月友博氏は、セキュリティ運用の解決に向けたポイントとして、「現状のセキュリティリスクを可視化するセキュリティ監査・診断の実施」と「AIを活用した運用の自動化やSOC（セキュリティオペレーションセンター）全体の高度化」の2つを挙げる。

ＪＢＣＣの望月友博氏（サービス事業 セキュリティサービス事業部 サービス企画 本部長）

「運用負荷やスピード感に課題がある多くのお客さまにとって、もはや自社のセキュリティ人材だけで対応するのは非現実的になっています。実際、お客さまに代わって24時間365日で対応する弊社のSOCサービスへのニーズや期待も高まっています。こうした中で重要になるのが、定期的な監査や診断を通じて現状のセキュリティリスクを把握し、未然に防ぐ事前対策の取り組みと、AIを活用した運用の自動化やSOC全体の高度化だと考えています」

一方、AIセキュリティを冷静に分析するのは同社の内藤雄也氏だ。「ソリューション提案や運用サポートなどでお客さまを訪問すると、『そもそも今何をすべきか分からない』という声をよく聞きます。AIセキュリティのニーズが顕在化するのはもう少し先になるとは思いますが、さまざまなリスクをお客さまにしっかり可視化・提示して、すぐそこまで来ているAIエージェント時代に備える必要があると考えています」と、先行してパロアルトネットワークス製品の検証・研究を進める同社の基本スタンスを説明する。

全方位のセキュリティ製品をカバーして、プラットフォーム化で全体最適化

ＪＢＣＣグループはパロアルトネットワークスを、ネットワークやエンドポイントから、クラウド、ID保護までカバーして、先端のAIセキュリティでも業界をリードするセキュリティベンダーと位置付けている。リセラーとして古くからロードマップを共有するなどしてパロアルトネットワークスとの戦略的パートナーシップを深めているが、最近特に評価しているのはパロアルトネットワークスが進めるAI主導のプラットフォーム戦略「Platformization」だ。

「もともと弊社は、エンドポイントセキュリティやクラウドセキュリティを強みとしていますが、新たなサイバー脅威に対応するには常にカバー領域を拡張する必要があります。パロアルトネットワークスはセキュリティ製品を網羅的に取りそろえているため、幅広い顧客ニーズに対応可能です。抜け漏れのない全方位のセキュリティを迅速かつ簡単に導入できて、単一プラットフォーム＆単一ガバナンスでの統合的な運用と高度な自動化で『人がアラートに追われる運用』から『AIと自動化で分析・対応の負担を軽減し、人が重要な判断に集中する運用』へ変革し、お客さまのセキュリティ運用負荷を最小化します」（望月氏）

ＪＢＣＣグループは、自社のセキュリティ基盤にもさまざまなパロアルトネットワークス製品を導入して利用を進めている。そこで得られた知見を基に、顧客の環境を熟知したセキュリティエンジニアと、常時監視・一次対応を担うSOCが連携して高度な分析・対応を行う体制を整え、これにパロアルトネットワークス製品を統合する形で独自のマネージドセキュリティサービスを提供している。

マネージドセキュリティサービスについて内藤氏は「これまでAIに関してさまざまな検証を重ねる中で、継ぎはぎのポイントソリューションの限界が見えてきました。インシデント全体を俯瞰（ふかん）することがますます重要になっており、弊社のマネージドセキュリティサービスでは、パロアルトネットワークスの統合基盤にあらゆるログを集約することで効率的・効果的な運用を支援します。お客さまの運用負荷軽減につながるマネージドセキュリティサービスを実現する上でも、パロアルトネットワークス製品は欠かせない存在です」とAI時代のプラットフォーム化の重要性を強調する。

ＪＢＣＣの内藤雄也氏（サービス事業 セキュリティサービス事業部 セキュリティ技術本部）

AI for Securityのサービス提供・強化とSecurity for AIに取り組む

独自のマネージドセキュリティサービスで顧客の“AI for Security”を支援するＪＢＣＣグループだが、AI活用によって生じるリスクに対応する“Security for AI”の取り組みにも抜かりはない。パロアルトネットワークスのAIセキュリティプラットフォーム「Prisma AIRS」やAIエージェント時代のエンドポイントセキュリティを実現させる「Agentic Endpoint Security」なども他社に先駆けて導入して検証・サービス提供を進めている。

ＪＢＣＣグループはAI活用によって生じるリスクに対応する“Security for AI”の取り組みも進めている（提供：ＪＢＣＣグループ）《クリックで拡大》

Prisma AIRSは自社で開発・運用するAIエージェントやAIアプリケーション実行時の挙動を可視化・制御し、AI特有のリスクから保護する。Agentic Endpoint Securityはパロアルトネットワークスが2026年4月に買収を完了したばかりの製品だ。エンドポイントで利用されるAIコーディングエージェントやAI関連コンポーネントを監視して、どのAIエージェントが利用されて、それがどのようなプロンプトやデータを扱って、どのような操作を実施しようとしているかまで可視化して制御できる。

ＪＢＣＣグループは、顧客企業のAIガバナンス強化に向けて段階的なアプローチを推奨している。まずは、ネットワーク側からシャドーAIなどのリスクを把握し、その上でMCPやAIエージェントを可視化する。次に、エンドポイントやIDをより詳細に見ることでリスクを評価して、ルールや許可範囲を定義する。最終的には全てのログを統合してAIへの監視と異常を検知する「可視化〜評価〜制御」の3段階のアプローチだ。

「主体がユーザー（人）なのかAIエージェントなのかをしっかりと切り分けて、インシデント発生時に迅速に原因を追究できる仕組みを整える必要があると考えています」（内藤氏）

マネージドセキュリティサービスの提供を通じて顧客の運用負荷軽減を目指すＪＢＣＣグループ。SOCに上がってきたアラートの確認を促すだけでなく、定期的な訪問で現状の問題点や是正に向けた対策などをまとめたレポートを提供したり、セキュリティ担当が経営層に報告できるようにサポートしたりするなど、顧客に徹底的に寄り添って伴走支援するサービスが同社の最大の特長だ。

望月氏は「システム基盤、クラウドの構築・運用スキルで長年培ってきた知見や24時間365日対応のSOC運用やインシデント対応で培った、高いスキルや豊富なノウハウをベースにシステム全体の最適なセキュリティ対策をAIまで範囲を広げサービス提供していくことで差別化を図って付加価値を届けたいと思います」と語る。

AIセキュリティを強化して顧客提供価値を高めて差別化を図る

「AI Native Company」への変革を進め、全社でAIにコミットする社内活動を展開中のＪＢＣＣグループ。最後に今後の展望や抱負をお二人に聞いた。

望月氏は「マネージドセキュリティサービスに関しても、変化する脅威にいち早く対応するパロアルトネットワークス製品を新たに組み込むことでセキュリティサービスの提供価値と競争優位性を高めていく計画です。特にAIセキュリティは、お客さまが課題とする運用負荷を軽減するポテンシャルがありますが、プラットフォーム化して統合的に運用することでその効果をさらに高められます」と語り、AIセキュリティで業界をリードするパロアルトネットワークスの今後に強い期待を示した。

内藤氏は「AIの進化は恐ろしいほど速く、パロアルトネットワークスもAI主導のセキュリティ製品を強化し続けています。お客さまの意識とはまだまだギャップがありますが、AIエージェント時代に突入するのは時間の問題です。私たちとしても取り残されないようキャッチアップしながら、マネージドセキュリティサービスをさらに強化させると同時に、啓発・提案を続けたいと思います」と今後の意気込みを語った。

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