Java on Azure Day 2023

〜OpenAIなど最新技術でここまでできる!Java開発/運用の今と未来〜

リンク:https://aka.ms/joad2023/ibm

開催日:2023年4月26日

主催:日本マイクロソフト株式会社

世界はデジタルスペースへ、かつてないほど速く移行しています。一方で、DXを推進する人材や時間は不足しており、”Do more with less”、より少ないリソースでより多くを実現させることが重要です。本イベントでは、昨今、特に勢いを増す「Java on Azure」をテーマに、今押さえておくべきさまざまなサービスや最新の開発手法についてデモンストレーションを交えながらご紹介するとともに、ユーザー企業やパートナー企業の導入・活用事例を通して、Javaのクラウド活用方法を包括的に学ぶことができます。また、最近話題となっているGitHub CopilotやChatGPTを用いた開発生産性の向上を含めて、AIを活用したJava開発者のさまざまな可能性についてもご紹介します。