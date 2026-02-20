PR

生成AI（Generative AI）の台頭により、IT業界は大きな転換点を迎えている。これまで人手に依存していたコーディングやテストといった工程は効率化され、ITエンジニアは「何を創るか」「いかに価値を生むか」という、ものづくりの本質的な愉悦に回帰している。

この変化を自らの成長を支える原動力に変えているのが、NECソリューションイノベータだ。同社が目指すのは、単なるAIの活用ではない。一人一人がAIを主体的に使いこなして、自らの行動を能動的に変革する。AIが生み出したものを自分たちの手で信頼できる高品質なものへ仕上げ、「プロフェッショナルの価値」として顧客に届ける――この信念は、同社が「AIネイティブカンパニー」へ変革する上で羅針盤となっている。AIによって社会に真の価値を実装するプロフェッショナル集団の裏側を、エンジニアたちの言葉から解き明かす。

生成AI活用をギアアップする旗印「AIタスクフォース」

AIネイティブカンパニーへの変革の“司令塔”として、2025年に立ち上がったのがAIタスクフォースだ。タスクフォースの実務リーダーを務める、デリバリモデル・トランスフォーメーション推進部門の小川瑞枝氏は、ミッションを次のように示す。

「全社や各事業部門が個々に推進してきた生成AI活用の取り組みを、次の成長フェーズに引き上げるために一体化し、旗印として設立しました。親会社であるNECの生成AIタスクフォースと緊密に連動しながら、生成AIの知見を全社横断で融合して情報を共有し、さまざまな活動を合流させることで、AI起点のSI（システムインテグレーション）手法やビジネスモデルの確立を目指しています」

各産業や企業で加速するDX（デジタルトランスフォーメーション）に向けたIT需要が高まる一方、顧客とSIerの双方でIT人材不足が深刻化している。今、求められているのは単なる生産性の向上ではない。エンジニアの業務をより創造的で高付加価値を生む領域にシフトさせることが急務だ。そこで重要な鍵を握るのが、生成AI活用に他ならない。

「私たちはこれまでも、揺るぎない品質のシステムを提供してお客さまの需要に答えるために、新たなエンジニアリング技術を積極的に導入してきました。そのSIの知見にAIを組み合わせることで、より良いSIプロセスを実現し、さらにスピーディーかつ高品質なシステムを提供します。AIを起点にお客さまに提供する価値を一層向上させ、DX推進と業務の高度化を通じて、次なる変革を力強く後押しします」

プロフェッショナルを支える「武器」や「学び」がそろう環境

こうした方針の下、NEC／NECソリューションイノベータは以下の目標を掲げている。

旺盛なIT需要に応えるSIデリバリー力の確保（生成AIによる代替、補助）

高付加価値領域（上流工程、先端技術）への人材シフト

開発期間の短縮／効率的なモダナイズによるDXの加速

社会を支えるシステムの品質、セキュリティの一層の向上

ベテラン人材の技術伝承、属人的な業務からの脱却

IT技術者のエンゲージメント向上

NECグループにおける施策の一つとして、「NGS」（NEC Generative AI Service）というAIサービスを全従業員が自由に利用できる環境を整えている。2023年5月から展開し、NEC開発の生成AI「cotomi」をはじめ、OpenAIの「GPT-5.2」、Anthropicの「Claude Sonnet 4.5」など複数の最新LLM（大規模言語モデル）をサポートするとともに、厳格なセキュリティとログ管理を備えている。

要件定義から基本設計、詳細設計、製造、テスト、保守・運用に至るSIプロセス全体をカバーし、NECグループ標準の開発方法論に生成AIを統合した開発環境やフレームワークの強化にも注力している。

「市場動向や開発現場のニーズに基づき、コード生成AIをはじめとする先進的な開発支援ツールも積極的に導入しています。 2026年度には取り組みをさらに進め、エンジニアが自由に使える環境を提供する方針です」

特筆すべきは、人的資本経営を旗印としてきたNECソリューションイノベータならではの教育、人材育成への取り組みだ。

「Udemyなどの外部教育コンテンツも導入し、最新技術を誰でも自由に無償で学べます。AIを含む強化領域は教育プログラムを重点的に整備して、人材育成を進めています。社内公募制度を通じて、希望の部門に異動する他、新しいプロジェクトにも積極的にチャレンジできる環境も整っています」

官公庁のDXを切り開くAI実装力

NECソリューションイノベータにとって、生成AI活用は理想論や抽象論ではない。既に実務上の強みとなっており、官公庁のプロジェクトでも生成AIを活用している。

官公ソリューション事業部門の片山紘希氏は「多くの官公庁も深刻な人手不足に悩んでおり、限られた人員で業務を回す体制を確立するために、生成AI活用への関心が高まっています」と話す。

現時点では実証実験が中心ではあるものの、成果物は決して単なるデモシステムではない。「業務課題から切り出したテーマに基づくトライアルを進めています。マニュアル検索の回答精度を高めるRAG（検索拡張生成）システムなど、実用化されているアプリケーションも複数あります」（片山氏）

印象的なのは、プロジェクトの進め方だ。片山氏は2025年6月から12月末まで現場に通い詰め、顧客とワンチームで生成AI活用の在り方を模索してきた。

「報告書の作成やデータ集計、分析など手作業に依存していた仕事を生成AIで自動化して効率化するとともに、精度を定量的に評価し、一定の水準を上回れば実装に移すというサイクルを繰り返してきました」と片山氏は振り返る。顧客の課題に向き合ってビジョンを共有するパートナーとして、生成AIの活用を推進している。

片山氏自身も、生成AIの多大な恩恵を実感している。「生成AIを“相棒”として使うことで、出来ることが格段に増えました。企画段階から動くプロトタイプを簡単に作れるようになり、従来は考えられないスピードでトライアンドエラーを繰り返せます。AIのサポートを得ることで自分でできる範囲が広がり、純粋にエンジニアリングの楽しさをかみ締めています」と強調する。

生成AIがもたらす多くの洞察は、NECソリューションイノベータのSI事業の在り方そのものも変化させている。「顕在化した課題の解決にとどまらない、お客さまの潜在ニーズや業務の本質にも切り込んだ改善提案を行えるようになりました」と片山氏は語り、顧客との価値共創を体現している。

ゲーム業界からSI業界へ――AIが開いた新たなキャリア

生成AI活用を加速することで、NECソリューションイノベータは多様なバックグラウンドを持つエンジニアが活躍の場を広げている。

DXテクノロジー事業部門の姜 明求（カン・ミョング）氏もその一人だ。ゲーム会社のプランナーだった姜氏が、NECソリューションイノベータにジョインしたのは2024年8月のこと。SI業界は未経験だったが、入社の決め手は、自社でGPU基盤を備える開発環境と大規模案件がもたらす社会貢献への期待だ。「未経験でも意欲次第で任せてもらえる柔軟さや、手厚い教育支援にも魅力を感じました」と話す。現在はAIモデル開発や特化モデル開発、AIエージェント開発、AI技術検証など多くのプロジェクトで中心的な役割を担う。

姜 明求氏（DXテクノロジー事業部門）

「入社して発想の幅が大きく広がりました。ゲームの世界とはまったく異なる業務のモデル開発など初めての経験ばかりでしたが、生成AIの力を借りながら乗り越えられました。以前は作りたいものがあっても誰かにお願いする必要がありましたが、今は生成AIを味方に付けて自分で作ってしまえます。未知の領域に対する試行錯誤のスピードが上がり、自分の成長速度も加速したような気がします」（姜氏）

そして、このように続ける。

「私たちの使命は、お客さまにとって真に価値あるものを創り出すことにあり、その実現手段として、生成AIが大きな役割を果たします。お客さまは何を求めているのかを読み解き、明確なゴールを描き出し、必要なタスクを逆算できる力をもっと高めたいと思います」（姜氏）

まさにこの言葉に、AI時代に求められるSI事業の在るべき姿が集約されている。

「AIはあくまでも目的を達成するための道具です。さまざまな情報をキャッチアップして自ら判断し、正解を作れる人にこそ効果的に使いこなせます。言い方を変えれば、不確実性が高まる中で、能動的にAIを活用して道を切り開く力が求められるのです。私たちはそんな人材を育て、チャレンジの機会を与えるとともに、外部からも広く仲間を集めています」と小川氏は語る。

「SIの世界は激変していますが、混沌（こんとん）としているからこそ、技術者としての楽しみも倍増しています。さまざまな新技術を武器に変えるNECソリューションイノベータは、そんな活気が満ちあふれています」と片山氏も呼びかける。かつてない変化の時代だからこそ、かつてない挑戦ができる。そんなSIビジネスの最前線でNECソリューションイノベータは、新しい仲間がジョインしてくるのを待っている。