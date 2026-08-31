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この記事の概要 VMware vSphere 8.0は2027年10月にサービス終了（EOS）を迎えるため、早期のアップグレード計画の策定が必須だ。

移行先の有力候補となるVMware Cloud Foundation（VCF）9.1は、運用効率化やセキュリティ強化を実現する機能を多数備えている。

SB C&Sが提供するアセスメントや支援窓口を活用することで、複雑なアップグレードの検討プロセスをスムーズに進められる。



VMwareのサーバ仮想化製品群「VMware vSphere 8.0」のサービス終了（EOS）は2027年10月の予定ですが、EOSに対するユーザー企業の切迫感には温度差があります。「まだ時間がある」と静観する企業が多い一方で、アップグレード計画の策定から設計、環境構築、テストに至るプロジェクト工程全体を考慮すると、残された猶予は多くありません。単なるバージョンアップではなく、運用基盤をモダナイズしてインフラの効率性や安定性を高める機会とするためには、慎重かつ早期の計画策定が不可欠です。

Broadcomの大原康範氏（パートナー技術本部 コマーシャルパートナー技術部 部長代理）と、SB C&Sの山田和良氏（ICT事業本部 技術本部 技術統括部 第1技術部 1課）の知見を基に、モダンプライベートクラウドを実現する統合プラットフォーム「VMware Cloud Foundation（VCF） 9.1」へのアップグレードを成功させるためのポイントをQ&A形式で解説します。

VCF 9.1へのアップグレードの選択肢

Q VCF 9.1へのアップグレードにはどのような選択肢がありますか？

A 新規ハードウェアを構築する「グリーンフィールド」と、既存環境を維持したまま移行する「ブラウンフィールド」があります。

VCF 9.1へのアップグレードには大きく分けて2つの方向性があり、それぞれにメリットと注意点があります。新規ハードウェアを構築し、仮想マシンを順次移行する方式が「グリーンフィールド」です。新旧の環境が並行稼働するため、問題発生時の切り戻しが容易という利点がありますが、半導体不足などによるハードウェア調達のリードタイムを考慮する必要があり、移行方法によっては一時的なシステム停止（ダウンタイム）を伴うことがあります。

もう一つの方式が「ブラウンフィールド」です。既存のハードウェア環境を維持したままバージョンアップする方式で、「VMware vMotion」を活用したローリングアップグレードによってダウンタイムを短縮でき、ハードウェアの新規調達も不要です。ただし、既存の「VMware vCenter Server」および「VMware ESX」のバージョンが「8.0 Update 3」以降であることが前提条件となります。ブラウンフィールドなら、新たなVCF基盤を構築して、既存のvSphere環境をワークロードドメインとして取り込む手法のインポートも選択できます。

まずはこのアップグレード方式の方向性を固めることが、プロジェクト全体を円滑に進めるための鍵になります。

VCF 9.1を導入するメリット

Q 最新版「VCF 9.1」を導入することで、インフラ運用やセキュリティはどのように変わりますか？

A 「インフラ運用の効率化」「アプリケーションデリバリーの高速化」「サイバーレジリエンスとデータセキュリティ強化」の機能が拡充します。

VCF 9.1は前バージョンの基本方針を継承しつつ、インフラ運用の効率化、アプリケーションデリバリーの高速化、セキュリティ強化の面で強化されています。

インフラ運用の効率化の中核となるのは、DRAMとNVMeを組み合わせてメモリ領域を拡張する「メモリティアリング」機能です。アクセス頻度の高いメモリページをDRAMに、低いページをNVMeに配置し、パフォーマンスを維持しながら物理メモリの調達コストを抑えます。また、VCF 9.1では機能有効化時のホスト再起動が不要になりました。

アプリケーションデリバリーの高速化においては、FCD（First Class Disk）のリンクドクローン技術を活用した「Fast-Deploy」機能が導入されました。差分イメージから展開することで、仮想マシンやコンテナクラスターのプロビジョニングおよび起動時間を大幅に短縮できます。

セキュリティ強化の面では、月次で修正プログラムを配布する「エクスプレスパッチ」形式が採用されました。今後リリースされるパッチの約8割は「VMware ESX」の再起動を伴わない「ライブパッチ」として提供される計画であり、業務停止の影響を抑えながら迅速にセキュリティを維持できます。

アップグレード前の事前アセスメントのポイント

Q アップグレード前の事前アセスメントでは、具体的に何をチェックすべきですか？

A リソースの確認（管理コンポーネントをデプロイできるかどうか）や、ハードウェアとゲストOSのサポート状況などの互換性に注意する必要があります。

既存のVMware vSphere環境をVCF 9.1の統合管理下に組み込むプロセスにおいては、「SDDC Manager」や「VCF Operations」といった追加の管理コンポーネントを展開しなければなりません。事前のアセスメントでは、ハードウェア互換性リスト（HCL）の確認、追加コンポーネントを配置するための既存環境の空きリソースの算出、そしてゲストOSのサポート状況の把握といった項目を精査します。特にゲストOSについては、vSphereのバージョン変更に伴いサポート対象外になる場合は、OSの更新や仮想マシンの再作成が必要です。

SB C&Sのアセスメント支援サービスを利用すれば、環境データを基に既存ハードウェアでリソースを賄えるかを評価し、不要な仮想マシンを特定・整理できます。

「VCF/VVF 9アップグレード支援窓口」の役割

Q 「VCF/VVF 9アップグレード支援窓口」とはどのようなものですか？

A 現行環境のアセスメントからサイジング、互換性確認、シナリオ策定までプロジェクト全体を支援する専門窓口です。

VCF 9.1へのアップグレードは検討項目が多岐にわたるため、「何から検討を始めるべきか分からない」という声は多く上がっています。山田氏によれば、既存ハードウェアの継続利用可否や、「VMware vSphere Foundation」（VVF）との選定について多くの相談が寄せられています。

VCF/VVF 9アップグレード支援窓口では、技術相談にとどまらず、現行環境の確認とアセスメント、サイジングおよび互換性確認をサポートします。さらに、ユーザー企業の要件に応じた、ライセンス調達から設計・構築まで一貫対応できる販売パートナーの紹介といった手厚いサポートを提供しています。販売パートナーだけでなくエンドユーザーからの相談にも対応しており、不安を解消しながらプロジェクトを進められます。初期段階から導入まで一貫して伴走してもらえるため、自社だけでの進行に不安がある場合でも安心して計画を進められます。

VCF 9.1への移行が「モダナイズ」の機会と呼ばれる理由

Q VCF 9.1への移行を、単なるバージョンアップではなく「モダナイズの機会」と見なす理由は何ですか？

A ライフサイクル管理の一元化や自動化を通じて、インフラ全体の効率性と安定性を高められるためです。

山田氏は、VCF 9.1へのアップグレードを「運用基盤をモダナイズしてインフラの効率性や安定性を高める機会と捉えることが重要です」と語っています。大原氏によれば、早期からVCF化を進めている企業には共通点が見られます。それらの企業は、厳密なコスト管理やデータ主権などの要件に基づき戦略的にプライベートクラウドを活用し、運用の内製化を進めています。さらに、インフラエンジニアが技術とビジネスの両方に目を配り、意思決定に関与している点も特徴です。

1つのシステム障害が社会全体の混乱につながりかねない現代において、重要インフラを支える仮想化基盤の強靭（きょうじん）化は急務です。ライブパッチを用いたアップグレードによって業務を止めずにセキュリティを維持できるVCF 9.1は、社会の変化に対応できる次世代のプラットフォームとして企業のビジネスを支えます。

確実なアップグレードに向けて

アップグレードの計画策定や環境構築には相応の時間がかかるため、早期の着手が不可欠です。移行先として注目されるVCF 9.1は、メモリティアリングによる運用効率化やライブパッチによるセキュリティ維持など、強力な機能を備えています。グリーンフィールドやブラウンフィールドといった移行手法の選定や、複雑な事前アセスメントに悩んだ際は、やみくもに悩むのではなく、SB C&Sの支援窓口のようなプロフェッショナルのサポートを活用してインフラのモダナイズを確実に成功に導きましょう。