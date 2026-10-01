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この記事の概要 IT販売店が中堅・中小企業（SMB）にネットワーク機器を提案する際、必要な性能と信頼性を備えた製品を選定するにはコストが壁になりがちです。

コストと機能のジレンマを解消し得る選択肢の一つとして「HPE Networking Comware 2050/2150スイッチ」が2026年4月に登場しました。

HPE Networking Comware 2050/2150スイッチはSMB向けでありながら、エンタープライズ製品と同等の機能を備えています。ダイワボウ情報システム（DIS）の全国拠点網を通じた迅速な機材調達や提案支援も受けられます。



IT販売店にとって、中堅・中小企業（SMB）の顧客にネットワーク機器を提案する際はコストと機能のバランスが製品選定の壁となりがちです。この提案時の課題を打ち破る新たな選択肢として、2026年4月に登場したのが「HPE Networking Comware 2050/2150スイッチ」です。

データセンターからキャンパスまで幅広い実績を持つ「HPE Networking」のスイッチ製品ブランド「Comware」シリーズの新製品が持つ強みと特徴を、日本ヒューレット・パッカードの中村裕也氏の知見を基にQ&A形式で解説します。

中村裕也氏（日本ヒューレット・パッカード HPE Networking事業統括本部 事業戦略推進本部 製品・サービス管理部）

手軽さと高機能を両立させたポイント

Q HPE Networking Comware 2050/2150スイッチの導入コストやライセンス費用はどのようになっていますか？

A 追加ライセンスなしで利用可能であり、ハードウェア自体も導入しやすい価格帯に設定されています。

SMBにスイッチ製品を提案する場面で、ライセンス費用や管理の煩雑さが課題になりがちです。しかしHPE Networking Comware 2050/2150スイッチは追加ライセンスなしで利用できるため、ライセンスに関わる費用やアクティベーション作業が不要です。ライセンス期間の管理や更新忘れを心配する必要もありません。保守を含めたトータルコストを抑えることができ、予算が限られるSMBの顧客に高い投資対効果を提示できる点が製品の魅力と言えます。

既存のCat5e・Cat6 LANケーブルを利用して高速通信を実現

Q レイヤー2スイッチ「HPE Networking Comware 2050」の通信スペックの強みは何ですか？

A 1G/2.5G対応のSFPアップリンクポートに加えて、Wi-Fi 7対応など最新のアクセスポイントとの接続を見据えた2.5Gマルチギガビットポートを搭載している点です。

HPE Networking Comware 2050は、PoE給電対応および非対応のモデルをそろえ、1G/2.5G対応のSFPアップリンクポートを搭載しています。中村氏は、このマルチギガビットイーサネットには導入時の大きな利点があると述べています。それは、既存のCat5eやCat6といったLANケーブルをそのまま活用して高速通信を実現できることです。配線工事をやり直す必要がないため、ネットワーク刷新時の初期費用を抑えたい顧客に対して、コストメリットを訴求しやすくなります。

ダウンタイムを最小限に抑える冗長化

Q レイヤー3スイッチ「HPE Networking Comware 2150」の特徴と、ネットワークの安定性を高める機能は？

A ダイナミックルーティングプロトコルが利用でき、独自のスタック技術「Intelligent Resilient Fabric」（IRF）による高度な冗長化でネットワークのダウンタイムを最小限に抑えます。

HPE Networking Comware 2150はアップリンクに10G SFP+ポートを備え、PoE+に対応しているモデルもラインアップされています。さらに注目すべきは、Comware 2050/2150の両モデルに共通して搭載されているIRFです。ネットワーク障害によるダウンタイムを懸念する顧客に対して、IRFが障害リスクを最小限に抑える強力な提案材料として機能します。ファンレス設計のモデルも用意されているため、静音性が求められるオフィス環境にも適しています。

エンジニアが扱いやすい管理インタフェース

Q 導入後の運用管理は、販売店の保守担当者やユーザー企業のIT管理者にとって扱いやすいものですか？

A WebブラウザベースのGUIに加えて、標準的な階層型のCLI（コマンドラインインタフェース）にも対応し、エンジニアにとって非常に扱いやすい設計となっています。

SMB向けスイッチ製品の中には、Web GUIによる管理コンソールしか搭載していないものもあります。しかし、コマンド操作を重視するネットワークエンジニアにとって、CLIはなじみ深いものです。Comware 2050/2150は標準的な階層型のCLIを用いて詳細な設定項目を制御できるため、エンタープライズ製品と同等の操作性と管理性を実現しています。これにより、新しい管理機能を覚えるための学習コストは軽減できるでしょう。統合管理ツールの「CW Dashboard」（SmartMC）や、大規模ネットワーク向けの「Intelligent Management Center」（IMC）も利用できます。

エンタープライズ品質のサポート体制

Q 障害発生時のメーカーサポート体制はどのようになっていますか？

A 製品のグレードや規模にかかわらず、データセンター向けハイエンド機と同じ「エンタープライズ製品の共通窓口」による一貫した手厚いサポートを受けられます。

ネットワーク製品では、ラインアップごとにサポート窓口が異なるケースや、SMB向け製品だけは限定的な保守サービスになっているケースがあります。しかしComware 2050/2150は、HPEによる一貫したエンタープライズ品質のサポートが提供されます。製品保証として販売終了から5年間のリミテッドライフタイムワランティが提供されており、長期間にわたり安心して利用できるでしょう。このメーカーサポートに加えて、IT専門ディストリビューターであるダイワボウ情報システム（DIS）が、全国の広範な営業拠点網を通じて、販売店のシステム構成検討から迅速な機材調達までを総合的にバックアップします。

コストと性能を両立したSMB向けネットワークの最適解

Comware 2050/2150スイッチはSMB顧客に対する提案予算の壁を乗り越え、エンタープライズ級の機能と高い信頼性を提供するソリューションです。コストパフォーマンスと性能を両立させた本製品は、SMB市場へネットワーク刷新を提案するIT販売店にとって有力な選択肢になるでしょう。