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ArubaとJuniperの技術統合がもたらしたデュアルプラットフォームアクセスポイント

無線LANは事業活動を支える重要なITインフラであり、その性能や安定性はビジネスのパフォーマンスに直結する。一方でIT管理者の負担は年々増加している。複雑化する管理業務やトラブルシューティングを効率化するためには、優れたハードウェアと高度な管理プラットフォームの組み合わせがネットワーク管理の現場で不可欠になっている。

こうした課題が顕在化する中、日本ヒューレット・パッカード（以下、HPE）は2026年5月、新たな無線LANアクセスポイント「HPE Networking AP-720Hアクセスポイントシリーズ」の受注を開始した。HPEによれば、同シリーズの中でも「HPE Networking AP-723Hアクセスポイント」（以下、AP-723H）のリリースは、単なる新モデルの発表にとどまらない大きな意義を含んでいる。日本ヒューレット・パッカードの中村裕也氏は次のように説明する。

中村裕也氏（日本ヒューレット・パッカード HPE Networking事業統括本部 事業戦略推進本部 製品・サービス管理部）

「AP-723Hの特徴は、HPEのネットワーク管理プラットフォームである『HPE Aruba Central』と『HPE Mist』のどちらからでも管理できる点です。この機能を踏まえて『デュアルプラットフォームWi-Fiアクセスポイント』と呼んでいます。現時点でデュアルプラットフォーム対応のモデルはAP-723Hのみですが、対応モデルは今後も増やしていく予定です」

HPEがJuniper Networksの買収を2025年7月に完了してから1年足らずで、事業と技術の統合は迅速に進み、具体的な成果として登場したのがAP-723Hだ。HPE Aruba CentralとHPE Mistはどちらも重要なプラットフォームとして存続させて、継続的に技術投資をする方針を打ち出している。

中村氏は、デュアルプラットフォーム展開の狙いと各プラットフォームの特徴を次のように語る。

「HPE Aruba Centralは、数十年に及ぶ無線LAN市場での実績と、エキスパートが求める高度な設定機能を持つ信頼性の高いプラットフォームです。またHPE Mistはエンドユーザーの通信体験向上を主眼に置いた設計で、『Marvis AI』を活用した自律型のネットワーク運用に特徴があります。それぞれ異なる強みを持つため、弊社は今後も両方の開発を続け、お客さまには、既にお使いのネットワーク資産を安心して継続利用いただけます」

ハードウェアの統一がもたらす、販売店とユーザーのメリット

HPE Aruba CentralとHPE Mistを任意に選択できる仕組みは、ネットワーク機器を取り扱う販売店およびエンドユーザーにメリットをもたらす。

HPE Aruba Central対応のアクセスポイント製品と、HPE Mist対応のアクセスポイント製品は、これまでは別のラインアップという扱いだった。販売店の営業担当者やエンジニアは、ハードウェア要件に応じてそれぞれの製品カタログから最適なモデルを都度選定する必要があった。

しかしAP-723Hを皮切りとするデュアルプラットフォーム製品が登場したことで、ハードウェアのラインアップはシンプルになる。この変化による効率化について、中村氏は次のように語る。

「ハードウェアのラインアップが統一されると、販売店の方々のハードウェアの選定、提案活動をより効率化いただけると考えています」

前述の通り、既存ユーザーが過去に投資した資産を生かすという観点でも重要だ。既にHPE Aruba CentralかHPE Mistでネットワークを運用している企業は、AP-723Hをはじめとするデュアルプラットフォーム対応製品を選ぶことで、環境を変更することなく最新ハードウェアを追加導入できる。

「これまで利用してきたプラットフォームを引き続き利用できることはもちろん、HPE Aruba CentralかHPE Mistに変更したいというご要望もかなえやすくなり、多様なニーズにお応えできます」

Wi-Fi 7対応の基本性能と、卓上・壁面への簡単な設置

運用面の特徴に加え、AP-723Hは無線LANアクセスポイントとして最新の技術トレンドを網羅した機能を実装している。次世代通信規格「Wi-Fi 7」（IEEE 802.11be）に対応し、従来の2.4GHz帯、5GHz帯に加えて6GHz帯を同時活用するトライラジオ構成に対応。最大4.7Gbpsのデータ通信を実現し、端末が密集する混雑環境下でも遅延の少ないネットワークを提供する。

高速化する無線通信のパフォーマンスを最大限に引き出すために、アップリンクには2.5Gポートを搭載した。有線LAN機器を接続する1Gダウンリンクポートも2つ備えており、アクセスポイントを起点としたネットワークの拡張が容易にできる設計だ。

IoT（モノのインターネット）を活用したスマートオフィスやスマートビルディングへの対応を見据えて、BluetoothまたはZigbeeが利用可能なIoTラジオを内蔵、USBポートも搭載しており、IoTのためのプラットフォームとして機能する。

卓上や壁面への設置を前提としたモデルである点も特徴だ。天井裏の配線工事や高所作業が不要で、専用マウントキットを用いて簡単に設置できる。

筐体（きょうたい）は旧モデルと比較して薄く設計されており、壁面に設置した際も空間の景観を損なわない。中村氏は、この設置性の高さと最新モデルを選ぶ価値について次のように述べる。

「天井設置には高所作業を伴う場合があり、配線作業にも大きな手間が生じますが、卓上型なら手軽に使えます。会議室やホテルの客室のように多数のアクセスポイント設置や、各部屋への有線・無線ネットワーク提供が求められるユースケースでも、工事負荷を抑えながら無線LAN環境を構築できる点は強みです。販売終了から5年間のサポート期間があるため、現時点でWi-Fi 7の機能を必要としていなくても、機器を長く使いたいお客さまにはより新しいWi-Fi 7対応モデルをお勧めしています」

AP-723Hの調達を支援するディストリビューター体制

AP-723HをはじめとするHPEのネットワーク製品群を、全国へ迅速に提供するディストリビューターの一社が、ダイワボウ情報システム（以下、DIS）だ。DISは全国の営業網と安定した在庫・即納体制を強みに、販売店のビジネスを支援している。

デュアルプラットフォーム製品の提案に当たり、DISはHPE Aruba CentralとHPE Mistのライセンスを両方とも扱っており、専門チームによる調達支援や構成支援をしている。ライセンスの調達手配や導入支援にとどまらず、日本の商習慣やニーズに寄り添ったきめ細かい支援体制で販売店をバックアップする。

販売店はDISが運営するポータルサイト「iDATEN（韋駄天）」を通じて、ライセンスの調達手配や最新情報へアクセスでき、調達から導入までワンストップで完結する体制が整っている。このように、製品の調達から導入後の運用支援に至るまで、プラットフォームの違いを意識することなく手厚いサポートをワンストップで受けられるディストリビューターの存在は、AP-723Hの提案活動において大きな安心材料となりそうだ。

中村氏は、AP-723Hの登場がもたらすインパクトと展望を次のように語る。

「AP-723HはWi-Fi 7対応のアクセスポイントとして高い完成度を備えた、多様なユースケースで活躍する製品だと自負しています。HPE Aruba CentralとHPE Mistのどちらでも管理可能なデュアルプラットフォーム対応モデルがこれからも増えていく予定です。今後の製品展開にぜひご期待ください」

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