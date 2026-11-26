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ネットワークが「稼働している」ことと、ユーザーが「快適に使える」ことは別物だ。米ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）はこの考え方を起点に、AIエージェントが問題の検知から修復、検証まで担う「Self-Driving Network」を推進している。

一方、攻撃者もAIを武器に脆弱（ぜいじゃく）性の悪用を加速させ、量子コンピュータによる暗号解読のリスクも迫る。2026年9月に開催された「HPE Networking Day Tokyo 2026」イベントの講演から、自律運用とゼロトラストを融合するHPEの戦略を解説する。

ネットワークの「稼働中」と「良好」は別物 10年以上学び続けるAIエンジン

HPE Networkingのスジャイ・ハジェラ氏（エグゼクティブバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー）は、Self-Driving Networkの出発点を「稼働中（Up）と良好である（Good）は別物という哲学」と説明する。たとえネットワークがつながっていても、Web会議の映像が乱れていればユーザー体験は損なわれているというロジックだ。

HPEは2014年、全ユーザーの体験を測定する無線ネットワーク向けのマイクロサービスアーキテクチャを構築した。2017年にはAIエンジン「Marvis AI」を投入し、AIを使ったサポートを始めている。テクニカルセンターへの問い合わせにはまずMarvisが応答し、解決できなかった事例はエンジニアの対応内容をデータサイエンティストがMarvisに学習させる。この循環を10年以上続け、Self-Driving Networkに取り組んできたという。

ハジェラ氏は自動運転になぞらえて、Self-Driving Networkには5つの段階があると説明する。データ収集（ステージ1）、ユーザー体験の数値化（ステージ2）、サポートの効率化（ステージ3）、推奨案の提示（ステージ4）、完全な自律運用（ステージ5）の5つだ。AIエージェントの登場により、現在はステージ4以上の段階にあると位置付ける。

Self-Driving Networkの5つの段階 現在はステージ4以上と位置付け（提供：HPE）《クリックで拡大》

Self-Driving Networkを支える新機能

Self-Driving Networkを支えるため、Marvisの機能拡充も進んでいる。ハジェラ氏が最初に挙げたのが、Web会議の品質低下を予測するLEM（Large Experience Model）だ。大規模言語モデル（LLM）が文章の次の単語を予測するように、LEMはZoomやMicrosoft Teamsの通話品質が落ちる可能性や、その原因が有線や無線、VPN、クラウドセキュリティのどこにあるかを予測する。ネットワーク管理基盤「HPE Mist」で提供してきたこのAIモデルが、ネットワーク管理基盤の別製品「HPE Aruba Central」でも利用可能になる。

2つ目に挙げた「Marvis Minis」は、ユーザーのデジタルツインとして働くエージェント機能だ。実際に発生するトラフィックのシミュレーションが可能で、起こり得るトラブルを事前に検知できる。3つ目の「Self-Driving Marvis Actions」は、ネットワークループや、不正なDHCPサーバ、VLANの設定漏れなどを自動修正する機能だ。

製品面では、Wi-Fi 7アクセスポイントの起動時間を1分以下に短縮し、新しいスイッチは2分半以内に起動する。HPE MistとHPE Aruba Centralのどちらでも管理できるデュアルプラットフォーム対応アクセスポイントも投入し、「CX」シリーズのスイッチもHPE Mistで管理可能になった。日本では国内クラウドインスタンスを提供済みで、今後、「政府情報システムのためのセキュリティ評価制度」（ISMAP）への対応を進めていく予定だ。

攻撃も防御もAIの時代 ネットワークは最良のセキュリティツール

HPEのデイビッド・ヒューズ氏（SASE & Security担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャー）は、AIがセキュリティに「チャンスと脅威の両面」をもたらしていると指摘する。

脆弱性を発見して修正パッチを作れるフロンティアAIは、攻撃者が使えば脆弱性の発見と悪用を高速化する。5年前は脆弱性情報（CVE）の公表から悪用まで約44日かかっていたが、生成AIが普及した2024年以降は公表前に悪用されるケースが生じているという。量子コンピュータの実用化が進めば、現在保存されている暗号データを将来解読されるリスクもある。

ヒューズ氏は防御の基本方針として「AIの脅威にはAIで対抗する」「ゼロトラストを構築する」「レジリエンスを計画する」「多層防御を構築する」の4点を挙げた。人間の対応速度では、もはやAIの攻撃スピードに勝てないからだ。

その上で強調するのが、ネットワークの役割だ。ネットワークはセキュリティセンサーであり、侵害されたノートPCやカメラを接続点のエッジで遮断するポイントでもある。HPEは、ネットワークチームとセキュリティチームが同じ情報基盤の上で協力できる環境づくりを進める。

人もIoTもAIエージェントも対象にする「Universal ZTNA」

ZTNA（ゼロトラストネットワークアクセス）はVPNに代わるリモートアクセスの標準になりつつある。一般にUniversal ZTNAは、リモート向けのポリシーをオフィスにも適用する考え方を指すが、HPEは「Universal」に3つの意味を持たせる。

1つ目は、場所を問わずユーザーに追従する単一の「ユニバーサルポリシー」だ。リモートやオンプレミスなどの場所に限らず、一貫した体験を提供する。2つ目は「ユニバーサルアイデンティティ」で、IoTデバイスやワークロード、AIエージェントといった人間以外のIDにもゼロトラストを適用する。3つ目は「ユニバーサルなポリシー適用」で、エッジ環境とクラウド環境の両方で一貫した保護を目指す。

Universal ZTNAにおける3つの「Universal」（提供：HPE）《クリックで拡大》

これを支えるポートフォリオは、ファイアウォールの「SRX」シリーズ、SD-WANの「EdgeConnect」、SSE（Security Service Edge）、NAC（ネットワークアクセス制御）の4領域で構成される。SRXはブランチからハイパースケールのデータセンターまで物理、仮想（vSRX）、コンテナ（cSRX）の形態をそろえ、セキュリティ統合管理ソフトウェア「Security Director」でハイブリッドメッシュファイアウォールとして一元管理できる。NACは統合認証基盤「ClearPass」に加え、HPE Aruba CentralとHPE Mistのネイティブ機能も担う。

生成AIへのプロンプトと応答を分析するAIセキュリティ機能も備える。セキュリティ製品をレビューする「NSS Labs」では、セキュリティ保護率の領域において3年連続で他社を上回る高い評価を得た。米国の売上高上位100社（Fortune 100）のうち69社が採用していることも、その評価を裏付ける。

HPEが持つ“セキュリティ専業企業にはない強み”

ヒューズ氏は最後に、自律型のセキュリティ保護を5つの要素にまとめた。両チームが同じ事実を見る「可視性の共有」、ACL（アクセスコントロールリスト）を機器ごとに設定せずに済む「グローバルポリシー」「エッジからクラウドまで一貫したポリシー適用」「動的な脅威検知と対応」「AIによる運用の自動化」だ。

「HPEは5年にわたり数十億のエンドポイントの振る舞いを学習し、電子錠や医療機器などデバイス種別ごとにAIモデルを構築・運用してきた。ネットワークとセキュリティを一体として扱うことは、セキュリティ専業の企業には容易にできない強みだ」

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