$ kubectl get namespace NAME STATUS AGE default Active 84m istio-system Active 9m2s kube-node-lease Active 84m kube-public Active 84m kube-system Active 84m $ kubectl get all -n istio-system NAME READY STATUS RESTARTS AGE pod/istio-egressgateway-7d4f75956-fbcdd 1/1 Running 0 9m44s pod/istio-ingressgateway-5d57955454-bsghf 1/1 Running 0 9m44s pod/istiod-6f6c6bbbbd-rjw7b 1/1 Running 0 10m NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE service/istio-egressgateway ClusterIP 10.0.28.8 <none> 80/TCP,443/TCP 9m44s service/istio-ingressgateway LoadBalancer 10.0.176.115 20.191.174.190 15021:31626/TCP,80:31349/TCP,443:31180/TCP,31400:31562/TCP,15443:31901/TCP 9m44s service/istiod ClusterIP 10.0.52.158 <none> 15010/TCP,15012/TCP,443/TCP,15014/TCP 10m NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE deployment.apps/istio-egressgateway 1/1 1 1 9m44s deployment.apps/istio-ingressgateway 1/1 1 1 9m44s deployment.apps/istiod 1/1 1 1 10m NAME DESIRED CURRENT READY AGE replicaset.apps/istio-egressgateway-7d4f75956 1 1 1 9m44s replicaset.apps/istio-ingressgateway-5d57955454 1 1 1 9m44s replicaset.apps/istiod-6f6c6bbbbd 1 1 1 10m