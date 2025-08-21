「シンギュラリティコンテスト」に出場したいマルコフ君

人気連載を電子書籍化して無料ダウンロード提供する＠IT eBookシリーズ。今回は一生食べられるエンジニアになるための超IT用語解説漫画――略して「食べ超」のvol.5です。暑くて思考が停止しがちなこの季節、食べ超を読んで思考を完全停止、もしくはブーストさせてください。

vol.5は、4次元田中が斬新な「取りあえず名前空間の四つ角を取るんだ」、世界中から集まったAI（人工知能）たちがシンギュラリティ達成を目指して技を競い合う「シンギュラリティコンテスト」の様子を描いた「君はシンギュラりたい顔をしている」、戻り損ねた戻り値たちの行方を追う「戻り値たちの帰還〜戻り損ねて半世紀〜」など、20本を収録しました。さらに、連載100回記念は特別バージョン。

テクノロジーの未来を縦横無尽に夢想する連載がある世界線に生きててよかった、と幸せになること請け合いです。

食べ超は現在不定期連載中。たまに突然新作を掲載しますので、本eBookを読んでファンになった方は、連載一覧を時々チェックしてくださいね（新着記事通知メール登録機能もあります）。