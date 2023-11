ユーザー:Men are all alike.(男の人ってみんな似ているわ)

ELIZA:IN WHAT WAY(どういうふうに?)

ユーザー:There are always bugging us about something or other.(いつも何かしら私たちを悩ませるのよ)

ELIZA:CAN YOU THINK OF A SPECIFIC EXAMPLE(具体的な事例を思い出せますか?)

ユーザー:Well, my boyfriend made me come here.(そうね、私のボーイフレンドが私をここに来させたのよ)

ELIZA:YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE(あなたのボーイフレンドがあなたをここに来させたんですね)

ユーザー:He says I'm depressed much of time.(彼は私が長い間うつ状態だと言うの)

ELIZA:I AM SORRY TO HEAR THAT YOU ARE DEPRESSED(あなたがうつ状態だと聞いて気の毒に思います)

ユーザー:It's true. I am unhappy.(本当よ。私は不幸なの)

ELIZA:DO YOU THINK COMING HERE WILL HELP YOU NOT TO BE UNHAPPY(ここに来ることは、不幸でなくなる助けになると思いますか?)

ユーザー:I need some help, that much seems certain.(何かしらの助けが私には必要なの。それは確かだわ)

ELIZA:WHAT WHOULD IT MEAN TO YOU IF YOU GOT SOME HELP(あなたが助けを得ると、それはあなたにとってどんな意味がありますか?)

ユーザー:Perhaps I could learn to get along with my mother.(おそらく私の母とうまくやることが学べるわ)

ELIZA:TELL ME MORE ABOUT YOUR FAMILY(もっとあなたの家族のことについて教えてください)

ユーザー:My mother takes care of me.(私の母は私の面倒を見てくれているわ)

ELIZA:WHO ELSE IN YOUR FAMILY TAKES CARE OF YOU(あなたの家族の中に、他にあなたの面倒を見てくれる人は誰かいますか?)

ユーザー:My father.(私の父よ)

ELIZA:YOUR FATHER(あなたのお父さまですね)

ユーザー:You are like my father in some ways.(あなたはどことなく私の父に似ているわ)

ELIZA:WHAT RESEMBLANCE DO YOU SEE(どんな類似点がありますか?)

ユーザー:You are not very aggressive but I think you don't want me to notice that.(あなたはあまり攻撃的ではないけれど、私にそれに気付かれたくないと思っているようね)

ELIZA:WHAT MAKES YOU THINK I AM NOT VERY AGGRESSIVE(私があまり攻撃的でないと思うのはどうしてなのでしょうか)

ユーザー:You don't argue with me.(あなたは私に反論しないわ)

ELIZA:WHY DO YOU THINK I DON'T ARGUE WITH YOU(あなたはなぜ私があなたに反論しないと思うのですか?)

ユーザー:You are afraid of me.(あなたは私が怖いのよ)

ELIZA:DOES IT PLEASE YOU TO BELIEVE I AM AFRAID OF YOU(私があなたを怖いと信じれば、あなたはうれしいですか?)

ユーザー:My father is afraid of everybody.(私の父はみんなを怖がっているの)

ELIZA:WHAT ELSE COMES TO MIND WHEN YOU THINK OF YOUR FATHER(あなたのお父さまについて、何か他に思い付くことはありますか?)

ユーザー:Bullies.(いじめっ子ね)

ELIZA:DOES THAT HAVE ANYTHING TO DO WITH THE FACT THAT YOUR BOYFRIEND MADE YOU COME HERE(それはあなたのボーイフレンドがあなたをここに来させたことと何か関係がありますか?)