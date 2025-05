from time import time



st = time()

numbers = range(10000)

lines = [f'{n}

' for n in numbers]

with open('data.txt', 'w') as f:

f.writelines(lines)

ed = time()

list_time = ed - st



st = time()

numbers = range(10000)

lines = (f'{n}

' for n in numbers)

with open('data.txt', 'w') as f:

f.writelines(lines)

ed = time()

gen_time = ed - st



print(f'{list_time=}')

print(f'{gen_time=}')