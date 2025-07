from itertools import chain



a = [0, 1, 2]

b = [3, 4, 5]

c = [6, 7, 8]



# 選択肢1

result = a + b + c



# 選択肢2

result = a.extend(b.extend(c))



# 選択肢3

result = list(chain(a, b, c))



# 選択肢4

result = sum([a, b, c], [])