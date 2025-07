// ・・(省略) @ShellMethod(key = "message-create") public String createMessage(String userText){ // (1) SYSTEMのメッセージを作成 SystemMessage systemMessage = new SystemMessage("あなたは専門家のためのAIアシスタントです。曖昧な回答や不確実な場合には「わかりません」と答えてください。"); // (2) USERのメッセージを作成 UserMessage userMessage = new UserMessage(userText); // (3) プロンプトを作成 Prompt prompt = Prompt.builder() .messages(systemMessage,userMessage).build(); ChatModel model = context.getBean(ChatModel.class); ChatClient client = ChatClient.builder(model).build(); ChatClient.CallResponseSpec response = client.prompt(prompt).call(); var result = response.chatResponse().getResult(); if(result != null){ // (4) ASSISTANTのメッセージを取得 AssistantMessage message = result.getOutput(); return message.getText(); } else{ return "回答エラー"; } }