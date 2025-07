apiVersion: v1 kind: Pod metadata: name: wordpress-pod spec: containers: - name: mariadb image: docker.io/library/mariadb:latest tty: true env: - name: MARIADB_USER value: wordpress - name: MARIADB_PASSWORD value: wordpress - name: MARIADB_RANDOM_ROOT_PASSWORD value: "1" - name: TERM value: xterm - name: MARIADB_DATABASE value: wordpress - name: wordpress image: docker.io/library/wordpress:latest tty: true ports: - containerPort: 80 hostPort: 9000 env: - name: WORDPRESS_DB_HOST value: 127.0.0.1 - name: WORDPRESS_DB_NAME value: wordpress - name: TERM value: xterm - name: WORDPRESS_DB_PASSWORD value: wordpress - name: WORDPRESS_DB_USER value: wordpress