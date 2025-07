<script> window.difyChatbotConfig = { token: 'チャットbotID', systemVariables: { // user_id: 'YOU CAN DEFINE USER ID HERE', // conversation_id: 'YOU CAN DEFINE CONVERSATION ID HERE, IT MUST BE A VALID UUID', }, } </script> <script src="https://udify.app/embed.min.js" id="チャットbotID" defer> </script> <style> #dify-chatbot-bubble-button { background-color: #1C64F2 !important; } #dify-chatbot-bubble-window { width: 24rem !important; height: 40rem !important; } </style>