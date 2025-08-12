OpenAIは2025年7月17日（米国時間）、同社のAIサービス「ChatGPT」に新機能「エージェント」（以下、ChatGPTエージェント）を追加したと発表した。従来のAIチャットbot機能や情報検索に加え、Webサイト操作、コード実行、データ分析、資料作成などを自動で実施し、複雑なタスク開始から完了まで一気通貫で遂行できるという。2025年8月現在、ChatGPTの有料プラン「Pro」「Plus」「Team」などで利用可能だ。

ChatGPTエージェントは、Web操作が可能な「Operator」と、高度な調査、分析を担う「deep research」を組み合わせた仕組みとなっており、仮想のコンピュータ上でタスクに応じて“推論”と“アクション”を切り替えながら作業を進める。ユーザーはいつでも処理を途中で止めたり、他の人に引き継いだりできる。動作を開始する前には必ず確認と許可が求められるため、ユーザーはタスクの進捗（しんちょく）をコントロールすることが可能だ。

性能評価としてOpenAIは各種ベンチマークの結果も公開している。それによると、Webタスク遂行やデータ分析ベンチマーク（DSBench）、スプレッドシート編集（SpreadsheetBench）などでOpenAIの従来モデルを上回る精度を記録している。特にDSBenchのデータモデリングでは85.5％の高い正答率を達成している。

一方で、OpenAIはChatGPTエージェントの「Webサイトを直接操作できる」という点について注意を促している。なぜなら、Webページに悪意ある指示を埋め込み、ChatGPTエージェントなどのAIエージェントに、誤った操作や機密情報の漏えいなど、不正な行動をとらせる攻撃手法「プロンプトインジェクション」があるからだ。

OpenAIは、これらのリスクを低減させるために「ChatGPTエージェントの動作監視と異常検知、ユーザーによる行動許可の徹底、高リスク操作の制限、厳格なプライバシー管理、専門家と連携した生物学的、化学的リスク対策を総合的に実施している」と説明している。