レバテックは2025年8月6日、レガシーシステムの刷新に関する実態調査の結果を発表した。調査は、情報システム部門および経営層516人を対象に実施された。

半数近くの企業がレガシーシステムの刷新に未着手

調査結果によると、レガシーシステム刷新の進捗（しんちょく）について「一部進めている」と回答したのは全体の54.7％にとどまり、半数近くはまだ着手していないことが分かった。企業規模別に見ると、従業員1000人以上の大企業では65.5％が刷新に着手しているのに対し、中小企業では43.8％にとどまり、21.7ポイントの差が生じている。

レガシーシステムにおける維持、運用の課題