Microsoftは2025年8月12日（米国時間）、開発者向け統合開発環境（IDE）である「Visual Studio」において、「GitHub Copilot」（以下、Copilot）でOpenAIの大規模AI（人工知能）モデル「GPT-5」を利用できるようになったと公式ブログで発表した。

GPT-5は、従来モデルに比べ応答速度と推論能力が大幅に向上しており、特に複雑なコーディング課題に対する意思決定や、数千行規模の実装におけるコード品質、保守性の確保に優れている。提案するコードの背景説明も従来より明確になり、利用者が変更点を理解しやすくなっているという特徴もあり、Microsoftは「アイデアから実装までを加速し、開発者が主導権を保ちながら作業を進められる」と強調している。

Visual Studio内の、Copilotのチャット画面からモデル選択で「GPT-5（Preview）」を指定することで利用可能だ。提供はCopilotの有料プラン契約者を対象に展開されており、「Agent Mode」と「Ask Mode」の両方で選択できる。ただし、企業向けの「Copilot Enterprise」や「Copilot Business」プランでは、管理者が設定画面でGPT-5のポリシーを有効化する必要がある。

GitHubは今回のリリースに合わせ、旧モデル「o1」「GPT-4.5」「o3-mini」「GPT-4o」などの段階的な提供終了を予定していることも明らかにした。これによって、CopilotにおけるAIモデルの標準はGPT-5へと移行していく見通しだ。