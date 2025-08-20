セキュリティベンダーNetskopeの調査研究部門、Netskope Threat Labsは2025年8月4日（米国時間）、「クラウドと脅威レポート」（Netskope Threat Labs Cloud and Threat Report）の2025年版を発表した。

企業での生成AI（人工知能）活用が進んでいる。従来、従業員が企業の許可を取らずにSaaS（Software as a Service）などのサービスを業務利用する「シャドーIT」が問題になっていたが、生成AIを無許可で業務利用する「シャドーAI」の危険性も増しているという。

シャドーAIに関する懸念はあるものの、生成AIの業務利用は拡大する一方だ。

レポートによると、2025年3月初頭から同年5月末までの3カ月間で、生成AIプラットフォーム（生成AIをクラウド上で利用するためのサービス）の利用率は50％増加している。2025年5月時点で41％の企業が少なくとも1つ以上の生成AIプラットフォームを使用しており、「Azure OpenAI」（29％）、「Amazon Bedrock」（22％）、「Vertex AI」（7.2％）などが上位を占めている。Netskopeは「生成AIプラットフォームは、シャドーAIの中でも最も急速に拡大しているカテゴリーだ」と指摘している。

オンプレミス環境でのAI活用も進んでおり、特に大規模言語モデル（LLM）をオンプレミス環境で利用する事例も出てきている。レポートによると34％の企業が、ローカル環境でLLMを実行するためのプラットフォームを利用している。今回の調査で最も採用率が高かったのは「Ollama」で33％だった。一方、「LM Studio」（0.9％）や「Ramalama」（0.6％）は限定的な利用にとどまっている。

「ChatGPT」「GitHub Copilot」「Google Gemini」などWebブラウザから利用できる生成AI（Netskopeは「SaaS型生成AIアプリケーション」と定義）の数も拡大している。Netskopeが2025年2月時点で確認しているSaaS型生成AIアプリケーションは317個だったが、同年8月ではその数は1500個以上に増えている。企業で使われているSaaS型生成AIアプリケーションの数は平均15個で、生成AIアプリケーションにアップロードされる月間のデータ量は8.2GBとなっている。

Netskope Threat Labsのレイ・ケンジニーズ氏（ディレクター）は、「企業は誰が生成AIを使って新たなAIアプリケーションやAIエージェントを作成し、どこで構築、展開しているのかを把握する必要性に迫られている」と指摘している。