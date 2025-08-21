この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

業種や規模を問わず、多くの企業が顧客接点となるWebサイトを構築、運用している。特に、商取引に利用されるECサイトは単なる情報提供の場ではなく、顧客の名前、住所、電話番号、メールアドレスといった情報や、決済情報（クレジットカード情報）を大量に扱っている。

だが、こうしたECサイトからの情報漏えいや個人情報流出といったニュースは後を絶たない。IPA（情報処理推進機構）が公開している「ECサイト構築・運用セキュリティガイドライン」（PDF）によると、ECサイトのセキュリティ対策を怠ってひとたび事故や被害を発生させてしまった場合、売上高の平均損失額は1社あたり約5700万円、事故対応費用の平均額は1社あたり約2400万円にも上るという。これは企業の信頼失墜だけでなく、ビジネスそのものが立ち行かなくなるリスクがあるといえる。

では、サイバー攻撃者はECサイトをどう狙っているのか。

「ECサイトは攻撃検出数、攻撃比率ともに最も高い」