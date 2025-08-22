AWSのリージョン、アベイラビリティゾーンとは？　リージョンの選び方も分かりやすく解説

※本稿は、SBクリエイティブ発行の書籍『AWS運用入門 改訂第2版（2025年7月18日発行）』の中から、アイティメディアが出版社の許可を得て一部編集の上、転載したものです。

AWSとはAmazon Web Services（アマゾンウェブサービス）の略で、2006年にスタートしたクラウドサービスです（※1）。AWSを利用するとショッピングサイトのAmazonの裏側で使われている技術と同じ技術を使うことができます。

※1 「AWS のクラウドが選ばれる10 の理由」のページを確認すると、よりAWSやクラウドの特徴が理解できます。

AWSの仕組みとは？

クラウドの特徴でクラウドベンダーが機器を管理していると説明しました。AWSの場合は、AWSが管理しているデータセンター内のハードウェアを借りて、サーバなどを稼働させることができます。では、このデータセンターはどこにあるのかなど、AWSの仕組みを確認します。

AWSのサービス

AWSはサービスという単位で機能を提供しています。AWSのサービスは、コンピューティングやデータを保管するストレージなどシステム基盤にあたるものはもちろん、機械学習支援やIoTなどさまざまなサービスが合わせて200以上提供されています（2025年6月現在）。

200以上のサービスを全て使わないといけないわけではなく、使いたいサービスを組み合わせて利用します。

リージョンとは？

AWSではリージョンと呼ばれる、世界中の地理的に離れた領域があり、この領域にデータセンターがあります。AWSのユーザーは任意のリージョンを選んでサーバなどを稼働させることができます。2025年6月現在、図のオレンジ色の○で示した37の場所が利用可能なリージョンです。リージョンは毎年増え続けているので、最新情報は次のURLを確認してください。

AWSのリージョン

海外のリージョンを利用すれば、海外に事業展開が可能です。また、地域単位でのディザスタリカバリ（※2）として、すぐに別のリージョンにシステムを構築することができます。

※2 災害時などにシステム障害を復旧・修復するための仕組みのこと。

大阪リージョンでディザスタリカバリを行う例

アベイラビリティゾーンとは？

リージョン内にはアベイラビリティゾーン（AZ）という物理的に離れたデータセンター群があります。アベイラビリティゾーンはリージョン内に複数あり、各アベイラビリティゾーン間は障害や災害などの影響を受けにくく設計され、高い耐障害性を提供しています。また各アベイラビリティゾーン間で通信できるように低遅延の回線が接続されています。

AWSのユーザーは、複数のアベイラビリティゾーンにサーバを構築することがAWSのユーザーは、複数のアベイラビリティゾーンにサーバを構築することができます。そのため、万が一アベイラビリティゾーンの一つに障害が発生しても別のアベイラビリティゾーンでサーバを稼働させることで、システムを維持できます。

AWSのアベイラビリティゾーン

リージョンの選び方

リージョンが多数あると選択肢が増える一方で、最適なリージョンを選択することが困難になってきます。利用するリージョンは、コンプライアンス、レイテンシ、コスト、利用可能なサービスと機能という4つの要素で決めることができます。

1．コンプライアンス

保管するデータが対象のシステムの規制に準拠できているかを確認します。例えば、保管するデータに対して他国に出してはいけないという規制があった場合は、自国のリージョンを選択することになります。

2．レイテンシ（遅延）

ユーザーからの距離が近いほうが、レイテンシが小さくWebページなどのコンテンツを早く利用者に届けることができます。利用者に近いリージョンを選択することで、レイテンシを小さくできます。

3．コスト

同じサービスでも利用するリージョンによって料金が違います。利用料の低いリージョンを選択することでコストを抑えることができます。

4．サービスと機能

全てのリージョンで全てのサービスが使えるわけではありません。新しいリージョンが増える時は最低限のサービスだけが使える状態で公開され、徐々に利用できるサービスが増えていきます。そのため、その他のリージョンと利用できるサービスに差がある状態になります。よって、各リージョンで利用可能なサービスを確認し、利用したいサービスがあるリージョンを選択することになります。