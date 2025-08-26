クラウドエースは2025年8月20日、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進におけるセキュリティ課題を段階的に解決するための資料「DX推進におけるセキュリティ対策ロードマップ実践ガイド」を公開した。

同ガイドは、クラウド移行や生成AI（人工知能）の導入など、新たな技術の活用が進む中で顕在化するセキュリティリスクに対し、実践的な解決策を提示する。対象読者は情報システム担当者、効果的なセキュリティ投資を検討する経営層、体系的なセキュリティ対策構築を目指す企業の責任者などだ。

リリース

「DX推進においてセキュリティが課題」と回答した企業は6割以上