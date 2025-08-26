連載目次

2025年8月20日、コーディングエージェント（＝人間の代わりにプログラムを書いたり修正したりするAI）向けの新しい標準フォーマットの公式サイト「AGENTS.md」（https://agents.md/）が公開された。

「AGENTS.md」ファイルは、ソースコードのリポジトリ内に配置する、AIエージェント向けの指示書のようなものだ。人間向けの説明書である「README.md」ファイルのように、AIに対してプロジェクトの全体像、重要なファイル、そして具体的な作業内容を伝える役割を果たす。

これまで、AIエージェントへの指示を記述するファイル名はツールや開発者ごとに異なり、「.prompt」「instructions.md」「AGENT.md」などさまざまな名称が使われ、標準フォーマットは存在しなかった。「AGENTS.md」は、これらを標準化することを目指す。

この取り組みは、オープンソースコミュニティのプロジェクトとしてOpenAI CodexチームとAmp、Cursor、Jules、Factory、RooCodeなどによって共同で進められており、ファイル名は「AGENTS.md」という中立的な名称が採用された。既にOpenAI CodexやGoogleのJulesなど、複数のAIエージェントツールがAGENTS.mdをサポートしており、今後“事実上の標準”となっていく可能性が高いだろう。

Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。指示ファイルや設定ファイルの名前がバラバラだと、数カ月ごとに状況が大きく変わる「AIコーディングエージェント」や「AI開発ツール」を切り替えたいときに、都度、ファイル名を変更しなければならず不便ですよね。標準化の動きは開発者にとって歓迎すべきものであり、ぜひ普及してほしいと思います。

最後に、AGENTS.mdファイルの内容例を参考までに示しておこう。

AGENTS.mdファイルの例（公式サイトより）

以下は公式サイトの「Examples」セクションを日本語に翻訳して引用したものである。最初にGeminiにより機械翻訳したものをベースとしているが、読みやすさを考慮して一部表現を調整している。

# AGENTS.mdファイルのサンプル



## 開発環境のヒント

- `ls`コマンドでフォルダを探す代わりに、`pnpm dlx turbo run where <プロジェクト名>`を使って対象パッケージへ移動してください。

- Vite、ESLint、TypeScriptがパッケージを認識できるように、`pnpm install --filter <プロジェクト名>`を実行してワークスペースに追加してください。

- TypeScriptの型チェックが有効な新しいReact + Viteパッケージを立ち上げるには、`pnpm create vite@latest <プロジェクト名> -- --template react-ts`を使用してください。

- 正しい名前を確認するために、各パッケージ内にある`package.json`（プロジェクトの設定ファイル）のnameフィールドを確認してください。トップレベルにあるものは除きます。



## テストの手順

- `.github/workflows`フォルダ内でCI（継続的インテグレーション）の計画を見つけてください。

- そのパッケージに定義されている全てのチェックを実行するには、`pnpm turbo run test --filter <プロジェクト名>`を実行してください。

- パッケージのルートディレクトリからは、単に`pnpm test`と呼び出すことができます。マージ（変更の統合）する前に、コミット（変更の保存）は全てのテストに合格する必要があります。

- 一つのステップに集中したい場合は、`pnpm vitest run -t "<テスト名>"`のようにVitestのパターンを追加してください。

- テストスイート全体がグリーン（成功状態）になるまで、全てのテストエラーや型エラーを修正してください。

- ファイルを移動したり、インポート文を変更した後は、`pnpm lint --filter <プロジェクト名>`を実行し、ESLintとTypeScriptのルールに違反していないことを確認してください。

- 誰かに頼まれなくても、変更したコードに対応するテストを追加または更新してください。



## PR（プルリクエスト）の手順

- タイトルのフォーマット: `[<プロジェクト名>] <タイトル>`

- コミットする前には、必ず`pnpm lint`と`pnpm test`を実行してください。

AGENTS.mdファイルの例（公式サイトより日本語に翻訳して引用）



このように、プロジェクト固有のルールを明記することで、AIエージェントは人間の開発者と同じ手順やルールに沿って作業を進められるようになる。

より詳しくは、下記の情報元を参照してほしい。

