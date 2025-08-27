New Relicは2025年8月21日、「AI Unwrapped：2025年インパクトレポート」を公開した。同社のオブザーバビリティ（可観測性）プラットフォームのアカウント8万5000件における2024年4月30日〜2025年4月30日のAI（人工知能）使用状況をまとめたものだ。

レポートからは、多くの開発者がOpenAIの「ChatGPT」を中心とした大規模な汎用（はんよう）AIモデルを採用していることが明らかになった。

LLM（大規模言語モデル）が処理したトークンのうち、ChatGPTが処理したものは86％以上を占めていた。開発者が新しくリリースされたAIモデルに移行するスピードは非常に速く、New Relicの顧客は、「GPT-3.5 Turbo」から「GPT-4.1 mini」へと急速に移行していた。最近では「GPT-4o」が主流となっており、「GPT-4o mini」がそれに続いている。

調査では、AIモデルの多様化が進んでいることも明らかになった。New Relicは、AIアプリケーション全体で使用されているAIモデルの種類が、2024年第4四半期（10〜12月）から2025年第1四半期にかけて、92％増加したことを確認した。

AIアプリケーションを構築、実行するための技術としては、プログラミング言語「Python」が最も優勢で、2024年第4四半期から2025年第1四半期の間に導入率が約45％増加した。特にAIアプリケーション開発では圧倒的なシェアを占めている。次点は、リクエスト規模と導入率の両方で「Node.js」だった。「Java」の導入率も、前四半期から34％増加した。New Relicは、「今後大企業がJavaを使ってAIモデル、特にLLMを組み込んだアプリケーションの開発をさらに推し進め、提供するようになる」と分析している。