自動運転／ADAS（先進運転支援システム）領域でもAI開発が加速する中、日本ヒューレット・パッカード（HPE）は2025年7月28日、SUBARUが「次世代アイサイト」のAI（人工知能）開発に向けて「HPE Cray XD670サーバ」を導入したと発表した。

SUBARUの運転支援システム「アイサイト」は、車内前方に装備したステレオカメラで前方を監視して障害物を3次元的に認識。自動ブレーキ、アダプティブ・クルーズ・コントロールなどを制御する。現在は2台のステレオカメラで捉えた画像で対象物までの正確な距離を計測するとともに、超広角の単眼カメラとレーダーで安全性能を実現している。次世代アイサイトはAI技術を融合し、2台のステレオカメラによる距離の計測とAIによる対象物の分類を同時実行することでさらなる安全性向上を目指すという。

導入した「HPE Cray XD670サーバ」は、NVIDIA NVLink接続によって最大4基のGPU（Graphics Processing Unit）を接続できる「NVIDIA H200 GPU」を8基搭載。直接液冷方式による冷却機構と省電力性能を特徴としている。AI技術の性能評価の標準化を目的とする業界団体MLCommonsが主導する「MLPerf Inference v5.0ベンチマーク」でも、高評価を獲得しているという。

AIアルゴリズムの最適化や推論モデルの学習を加速

SUBARUはHPE Cray XD670サーバをオンプレミス環境で稼働させ、次世代アイサイトのAIアルゴリズムの最適化や推論モデルの学習を加速させる。「省電力性能に優れたHPE Cray XD670を導入したことで、既存システムの2倍の性能が実現され、オンプレミスでGPUリソースを存分に利用できる環境が整う」とコメントしている。