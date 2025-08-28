連載目次

中国のAI開発企業「DeepSeek」は2025年8月21日、最新のオープンウェイトLLM「DeepSeek-V3.1」を発表した。2025年1月には株式市場を揺るがした「DeepSeekショック」で世界的に注目を集めた同社だが、低コストで知られるそのモデルが機能と性能を高めてアップデートされた。

今回の新バージョン「V3.1」は、前世代のリーズニング（reasoning＝思考過程）特化モデル「DeepSeek-R1」の2025年5月公開版「R1-0528」と比較しても、出力がより短くなりつつ精度は向上しており、効率化が進んだといえる。

今回のアップデートで注目すべきは、1つのモデルで2つのモードを扱えるハイブリッド推論である。複雑な課題には「思考モード（Thinking Mode）」、日常的な応答には高速な「即答モード（Non-thinking Mode）」を選べるようになった。この柔軟性により、開発者が「回答の深さ」と「回答の速度」のバランスをうまく調整すれば、AIが自律的にタスクを実行する「AIエージェント」の効率性をより高められるだろう。

各種ベンチマークでも性能向上が示されている。ソフトウェア開発（SWE-bench）で旧版（R1-0528やV3-0324）の約1.5倍、コマンド操作（Terminal-Bench）では旧版の最大5倍以上と、スコアを大幅に向上させた。これは、AIがプログラミングやPC操作といった「ツール」をより正確かつ効率的に扱えるようになったことを意味する。

このように今回のリリースは、ハイブリッド推論とツール利用能力の大幅な強化が特徴である。AIエージェント時代を見据えたアップデートといえる。

Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。 ここ最近「DeepSeekは失速するのでは」という声を少し耳にしました。米国政府によるGPU輸出規制で開発が難航しているとか、利用者が減っているとか、そんな話もあったのです。「このままフェイドアウトしてしまうのか」と思っていた矢先に、まさかの新バージョン投入。これは意外でした。 しかもパラメーター数は「671B」（＝6710億）。例えば、OpenAIが2025年8月6日に公開したオープンウェイトLLM「gpt-oss-120b」（117B）と比べても5倍以上という、まさに圧倒的な規模の巨大モデルです。もちろんそのままでは一般的なPCのGPUには収まりません。 「量子化」などの軽量化テクニックを使えば（精度が低下してしまうケースも少なくないのですが）、ローカルLLMとして動かすこともできます。既にUnslothで軽量化版が提供されているので、実際に試してみた方はぜひSNSなどで感想を共有していただけると筆者もうれしいです（笑）。

今回のリリース内容には、より多くの機能や更新内容が含まれていた。全てを丁寧に解説すると長くなるので、残りは以下に箇条書きでまとめておく。

その他の新機能とアップデート内容

モデル強化

840B（8400億）トークンのデータでV3に追加事前学習し、長文処理性能を強化

トークナイザとチャットテンプレートを更新

ツール／エージェント機能

複雑な検索タスクでの多段推論能力を強化

API関連アップデート

deepseek-chat → Non-Think（非思考＝即答）モード

deepseek-reasoner → Think（思考＝リーズニング／論理的推論）モード

両モードとも128Kトークンという非常に長いコンテキストに対応（1トークン＝1語とは限らないが、簡易計算で12万語以上と考えるとよい）

Anthropic API形式をサポート： Claudeシリーズと同じAPI形式に対応し、既存アプリケーションからの移行が容易になった

Strict Function Calling（関数呼び出し仕様）をベータ実装： AIが外部プログラムやAPIを正確に呼び出すための機能が試験的に利用可能になった

API価格の改定

今回のアップデートに伴い、日本時間で2025年9月6日の1時よりAPIの利用料金が改定される。モデルが1つになったことで、シンプルで分かりやすくなった。

新価格の詳細（100万トークン当たり）： 入力（キャッシュヒット時）： 0.07ドル 入力（キャッシュミス時）： 0.56ドル 出力： 1.68ドル ※ キャッシュとは一度処理した内容を保存しておく仕組みで、キャッシュヒット時は再利用により低価格で処理できる



※価格については変更される可能性もあるので、厳密には公式の「DeepSeek APIドキュメント：Models & Pricing」を参照してほしい。

モデルの公開場所

「DeepSeekショック」から約半年、DeepSeekはV3.1で技術力をあらためて示した。膨大なパラメーターと柔軟なハイブリッド推論を持つ新モデルが、実利用の現場をどう変えるのか注目される。

