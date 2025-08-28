DeepSeekがLLMの新バージョン「V3.1」を発表。思考と即答の2モードを搭載したハイブリッドモデルに進化し、精度とエージェント機能が強化された。さらにAPIの更新と価格改定も実施された。
中国のAI開発企業「DeepSeek」は2025年8月21日、最新のオープンウェイトLLM「DeepSeek-V3.1」を発表した。2025年1月には株式市場を揺るがした「DeepSeekショック」で世界的に注目を集めた同社だが、低コストで知られるそのモデルが機能と性能を高めてアップデートされた。
今回の新バージョン「V3.1」は、前世代のリーズニング（reasoning＝思考過程）特化モデル「DeepSeek-R1」の2025年5月公開版「R1-0528」と比較しても、出力がより短くなりつつ精度は向上しており、効率化が進んだといえる。
今回のアップデートで注目すべきは、1つのモデルで2つのモードを扱えるハイブリッド推論である。複雑な課題には「思考モード（Thinking Mode）」、日常的な応答には高速な「即答モード（Non-thinking Mode）」を選べるようになった。この柔軟性により、開発者が「回答の深さ」と「回答の速度」のバランスをうまく調整すれば、AIが自律的にタスクを実行する「AIエージェント」の効率性をより高められるだろう。
各種ベンチマークでも性能向上が示されている。ソフトウェア開発（SWE-bench）で旧版（R1-0528やV3-0324）の約1.5倍、コマンド操作（Terminal-Bench）では旧版の最大5倍以上と、スコアを大幅に向上させた。これは、AIがプログラミングやPC操作といった「ツール」をより正確かつ効率的に扱えるようになったことを意味する。
このように今回のリリースは、ハイブリッド推論とツール利用能力の大幅な強化が特徴である。AIエージェント時代を見据えたアップデートといえる。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
ここ最近「DeepSeekは失速するのでは」という声を少し耳にしました。米国政府によるGPU輸出規制で開発が難航しているとか、利用者が減っているとか、そんな話もあったのです。「このままフェイドアウトしてしまうのか」と思っていた矢先に、まさかの新バージョン投入。これは意外でした。
しかもパラメーター数は「671B」（＝6710億）。例えば、OpenAIが2025年8月6日に公開したオープンウェイトLLM「gpt-oss-120b」（117B）と比べても5倍以上という、まさに圧倒的な規模の巨大モデルです。もちろんそのままでは一般的なPCのGPUには収まりません。
「量子化」などの軽量化テクニックを使えば（精度が低下してしまうケースも少なくないのですが）、ローカルLLMとして動かすこともできます。既にUnslothで軽量化版が提供されているので、実際に試してみた方はぜひSNSなどで感想を共有していただけると筆者もうれしいです（笑）。
今回のリリース内容には、より多くの機能や更新内容が含まれていた。全てを丁寧に解説すると長くなるので、残りは以下に箇条書きでまとめておく。
今回のアップデートに伴い、日本時間で2025年9月6日の1時よりAPIの利用料金が改定される。モデルが1つになったことで、シンプルで分かりやすくなった。
※価格については変更される可能性もあるので、厳密には公式の「DeepSeek APIドキュメント：Models & Pricing」を参照してほしい。
「DeepSeekショック」から約半年、DeepSeekはV3.1で技術力をあらためて示した。膨大なパラメーターと柔軟なハイブリッド推論を持つ新モデルが、実利用の現場をどう変えるのか注目される。
