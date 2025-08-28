この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

APIマネジメントプラットフォームを提供しているKongは2025年8月28日、調査レポート「エンタープライズにおける生成AIの今後の動向」（日本語版）を発表した。

72％の企業が今後1年間で生成AI（大規模言語モデル、LLM）への投資を拡大すると回答。うち約40％は25万ドル（8月28日時点で約3700万円）以上を投資すると分かったという。一方、44％が「ガバナンスとセキュリティ」を「LLM導入最大の障壁」として挙げ、次いで「コストと予算制約」（24％）、「既存システムとの統合」（14％）が続いた。

なお、2024年の調査で最も利用されていたモデルはOpenAI（27％）、次いでGoogle Gemini（17％）だったが、2025年第1四半期にはGoogleの利用が急増。「過去90日間で69％がGoogleのモデルを使用した」と回答したという。同社はこの背景として、「コーディング、ドキュメント作成、APIテスト、開発ワークフローの加速」など、開発領域での生成AI活用の浸透を指摘している。なお、OpenAIモデルは同期間で55％、Metaは38％、IBMは26％だった。

新興LLM「DeepSeek」も80％が「利用している、または利用を検討する」

外国からの影響が懸念されている新興LLM「DeepSeek」については、80％が「利用している、または利用を検討する」と回答。利用していない層は、68％が「プライバシーへの懸念」を、46％が「社内規定による利用禁止」を挙げた。 その他、主要ユースケースは「AI搭載チャットボット」（27％）、「コード生成・開発者の生産性向上」（26％）が上位に。利用プラットフォームはAzure AI（45％）、OpenAI（41％）、Google Vertex AI（35％）が目立つ結果となった。短期間で勢力図が移り変わる生成AI分野。継続的なウォッチが欠かせない。