NVIDIAは2025年8月22日（米国時間）、地理的に分散したデータセンター群を統合し、単一の巨大なデータセンター「AI（人工知能）スーパーファクトリー」として機能させるための新しいネットワーク技術「NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet」を発表した。

同社は「AIモデルの大規模化に伴い、単一のデータセンターが供給できる電力や収容能力が限界に達しつつある。この課題に対処するため、NVIDIA Spectrum-XGS Ethernetを開発した」としている。

従来、データセンターの処理能力を向上させる手段は主に2つあった。1つ目は単一のサーバの処理性能を高める「スケールアップ」、2つ目は施設内でサーバの数を増やす「スケールアウト」だ。NVIDIAはこれらに次ぐ3つ目の手段として複数のデータセンターを相互接続する「スケールアクロス」というアプローチを提案する。

NVIDIA Spectrum-XGS Ethernetは、NVIDIAのネットワーク製品群「NVIDIA Spectrum-X」を拡張するものだ。NVIDIA Spectrum-Xにはネットワークスイッチや、サーバをネットワークにつなぐNIC（ネットワークインタフェースカード）「NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC」などが含まれる。大規模AI基盤を構築、運用する企業を対象に設計されている。

中核となる技術は、データセンター間の物理的な距離に応じてネットワークを動的に最適化するアルゴリズムだ。これによって、通信の遅延（レイテンシ）やそのばらつき（ジッタ）といった長距離接続における課題を解決する。その他にも輻輳（ふくそう）制御機能や遅延管理機能を備えており、地理的に分散したGPUやサーバ間でのAI学習データを効率的にやりとりするためのライブラリ「NVIDIA Collective Communications Library」（NCCL）の処理速度を向上させるという。

NVIDIAの創業者兼CEOであるジェンスン・フアン氏は「NVIDIA Spectrum-XGS Ethernetによって、都市、国、大陸を越えて、複数のデータセンターを連携させ、1つの巨大なAIスーパーファクトリーを構築する」と述べている。

AIクラウドプロバイダーのCoreWeaveが導入を決めており、同社の共同創業者兼CTO（最高技術責任者）であるピーター・サランキ氏は、NVIDIA Spectrum-XGS Ethernetがもたらす効果について、「当社のデータセンターを単一のスーパーコンピュータとして提供できるようになる」と語っている。