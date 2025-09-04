超高速のエージェント型コーディングAI「Grok Code Fast 1」が登場　高性能と低コストを両立Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント

xAIが開発したエージェント型コーディング特化の新AIモデル「Grok Code Fast 1」が登場。超高速応答で、高性能と低コストを両立。xAI APIや、GitHub Copilot、Cursorなどから利用できる。

» 2025年09月04日 05時00分 公開
[Deep Insider]
「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」のインデックス

連載目次

　xAIは2025年8月28日、新たなエージェント型（＝AIが自律的に複数の操作を行うスタイル）のコーディング用AIモデル「Grok Code Fast 1」（grok-code-fast-1）をプレビュー版として発表した。“Fast”という名前の通り、最大の特徴は超高速応答だ。

Visual Studio CodeとGitHub Copilot Proで「Grok Code Fast 1」（プレビュー版）を利用している画面 Visual Studio CodeとGitHub Copilot Proで「Grok Code Fast 1」（プレビュー版）を利用している画面

　grok-code-fast-1は、既存モデルの速度不足を解消するため、新しいモデルアーキテクチャ（基本設計）から構築された。

　特にgrep（ファイル内のテキスト検索コマンド）、ターミナル、ファイル編集といった一般的なツールを操作できるよう設計されており、主要なIDE（統合開発環境）からそのまま利用できる。今回のリリースでは、GitHub Copilot、Cursor、Cline、Roo Code、Kilo Code、opencode、Windsurfといった複数のローンチ（初期提供）パートナーを通じて提供される（日本時間で2025年9月11日午前4時まで無料で試用可能）。

　また、TypeScript、Python、Java、Rust、C++、Goといった主要な言語を幅広くカバーしており、一般的な開発タスクを少ない指示でこなせる点も特徴だ。


一色政彦

　Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。

　最近、Pythonでニュース収集プログラムを書いており、そのためにGitHub Copilot Pro（有償プラン）を契約しました。Proプランでは「Grok Code Fast 1」を選択できるので、上の画面例のように試してみましたが、確かに非常に高速で、Pythonファイルの内容を要約させても正確でした。

　価格も魅力的です。Claude Sonnet 3.7やGPT-5の4分の1程度、Gemini 2.0 Flashと同じ低価格帯で利用できます（価格は変更の可能性があるため、詳しくは公式情報をご参照ください）。

　私自身は細かな比較はしていませんが、十分に実用的に感じましたし、海外掲示板のredditでも高評価のようです。機会があればぜひ試してみてください。


　今回のリリース内容には、性能やxAIでのAPI価格などの情報が含まれていた。これらを丁寧に解説すると長くなるので、残りは以下に箇条書きでまとめておく。

その他の特徴

モデルの性能

  • SWE-Bench-Verifiedで70.8％を達成（実務性能は既存のLLMに匹敵）
Grok Code Fast 1モデルの速度（TPS）と価格の関係（公式発表資料より引用） Grok Code Fast 1モデルの速度（TPS）と価格の関係（公式発表資料より引用）
縦軸は1秒当たりの生成トークン数（TPS、上ほど高速）、横軸は出力トークンの価格（ドル／100万、右ほど高価）。各点は主要モデルの測定結果で、Grok Code Fast 1は左上に位置し「高速かつ低価格」を示す。TPSは各社APIで最終出力トークンの生成速度を直接計測。

API価格

  • 公式xAI APIの価格（100万トークン当たり）：
    • 入力： 0.20ドル
    • 出力： 1.50ドル
    • 入力（キャッシュ利用時）： 0.02ドル
    • キャッシュとは、一度処理した内容を保存して再利用する仕組みで、利用時は低価格で処理できる

　従来のGrok-3／4系の価格（入力：3ドル、出力：15ドル）に比べると、大幅に安くなっている（価格は変更の可能性があるため、詳しくは公式情報を参照してほしい）

　高速性・高性能・低コストを兼ね備えた「Grok Code Fast 1」は、実用的なコーディングAIの代表格として浮上してくる可能性がある。開発者自身が触れて、その可能性を確かめてみる価値はあるだろう。

「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」のインデックス

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
Microsoft ＆ Windows最前線2025
AI for エンジニアリング
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。