急増する「なりすまし」メールの受信を防ぐDMARC、配信事業者の導入実態は

なりすまし監視・削除支援サービスを展開するGMOブランドセキュリティは2025年9月2日、なりすましメールに対する意識と対策状況の調査結果をを発表した。同社は2025年7月24日、577人のメール受信者と531人のメール配信事業者を対象に、なりすましメールに対する意識と対策状況についてインターネットアンケートを実施。メール受信者の高い危機意識に反して、メール配信事業者側では、なりすましなど迷惑メールの対策として有効な送信ドメイン認証技術、DMARC（Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance）などの対策が進んでいない現状が明らかになった。

DMARCの導入、設定の実態

巧妙化する迷惑メールへの対策として、2024年2月にGoogleは「Gmail」の送信ガイドラインを変更した。1日に5000通以上送信するドメインに対し、メールの送信元IPアドレスを認証するSPF（Sender Policy Framework）と、送信元が電子署名し受信元がそれを検証することでなりすましやメール改ざんを検知するDKIM（DomainKeys Identified Mail）に加えてDMARCの設定を必須としている。これらが未設定になっていたり、設定の不備などによって認証が失敗したりした場合、迷惑メール扱いとなり、不特定多数にメールを配信したい企業は目的を達成できないことになる（参考記事）。