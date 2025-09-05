連載目次

人気のコードエディタ「Zed」は、2025年8月27日に、エディタ内でサードパーティのAIエージェントと直接連携するための新しいプロトコル「Agent Client Protocol」（ACP）を発表した。

ZedによるAgent Communication Protocol（ACP）の発表



このACPの導入は、開発者が自分好みの環境でAIを活用するための大きな一歩となる。ACPは、エディタとAIエージェント間の通信を定義するプロトコルであり、これによりエディタとエージェントを自由に組み合わせられるようになる。ZedではACPの参照実装としてGemini CLIがエディタに統合された。

これが意味するところは、開発者はACPをサポートしたエディタとコーディングエージェントがあれば、自分の好きな環境で自分の好きなエージェントを利用できるようになるということだ（エディタやIDEに縛られた特定のエージェントを使うために、エディタを切り替える必要がなくなる）。例えば、Zedを常用しているのであれば、ACPをサポートした複数のエージェントをZed内で自由に切り替えられるようになるだろう。

これは、かつてVisual Studio Codeから生まれたLSP（Language Server Protocol）と同様の考え方だ。つまり、LSPがエディタと特定の言語サーバ機能（自動補完など）を分離し、さまざまなエディタで同じ言語サーバを使えるようにしたのに対し、ACPはエディタとAIエージェントを分離することを目指している。

ACPの設計に当たっては、ZedはGoogleと協力した。GoogleのGemini CLIチームは、Zedの統合ターミナルで自分たちのエージェントを使っていた経験から、より深い統合に興味を持っていた。その一方で、Zedはエージェントを使ったコーディング体験を拡張可能なものにしたいと考えていた。Gemini CLIは多くの支持を得ているオープンソースなプロジェクトであり、具体的なユースケースをもってZedの拡張可能なエージェントの設計を進めるために最適な選択に思えたということだ。

Zedでは以前より、統合ターミナルからGemini CLIを実行できていたが、エスケープシーケンス付きのコードをやり取りするのではなく、より構造化された通信方法が必要であり、その結果としてユーザーの要求とエージェントをつなぎ、それに対する対応を描画するための最小セットのJSON-RPCエンドポイントが定義された。これがACPである。

ACPについては「Introduction - Agent Client Protocol」が詳しい。また、Googleからの発表については「Beyond the terminal: Gemini CLI comes to Zed」を参照されたい。

Zedに統合されたGemini CLIと対話をしているところ



どうもHPかわさきです。 エディタとコーディングエージェントを分離する動きは、普段からAIを活用してコードを書いている人（筆者ももちろんその一人です）にとっては歓迎できるものといえるでしょう。自分が普段使っているエディタで、好みのエージェントが使えるようになる時代が来るのかもしれません。もちろん、それにはACPの普及と、ACPをサポートしたエージェントの普及が必須ではありますが。他のエディタやIDEでのACPのサポートが進むのか、何よりWindows版のZed（開発途中）がいつ登場するのか、目が離せませんね。

「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」