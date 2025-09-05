人気エディタ「Zed」とGemini CLIが密接に統合。その鍵はAgent Client Protocol（ACP）Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント

人気のコードエディタ「Zed」が、AIコーディングエージェントとの連携を進化させる新プロトコル「ACP」を発表した。これにより、開発者は自分の好きなエディタとコーディングエージェントを自由に組み合わせることが可能になる。その参照実装となるGemini CLIとZedとの統合が発表された。

» 2025年09月05日 05時00分 公開
[かわさきしんじDeep Insider編集部]
「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」のインデックス

連載目次

　人気のコードエディタ「Zed」は、2025年8月27日に、エディタ内でサードパーティのAIエージェントと直接連携するための新しいプロトコル「Agent Client Protocol」（ACP）を発表した。

ZedによるAgent Communication Protocol（ACP）の発表 ZedによるAgent Communication Protocol（ACP）の発表

　このACPの導入は、開発者が自分好みの環境でAIを活用するための大きな一歩となる。ACPは、エディタとAIエージェント間の通信を定義するプロトコルであり、これによりエディタとエージェントを自由に組み合わせられるようになる。ZedではACPの参照実装としてGemini CLIがエディタに統合された。

　これが意味するところは、開発者はACPをサポートしたエディタとコーディングエージェントがあれば、自分の好きな環境で自分の好きなエージェントを利用できるようになるということだ（エディタやIDEに縛られた特定のエージェントを使うために、エディタを切り替える必要がなくなる）。例えば、Zedを常用しているのであれば、ACPをサポートした複数のエージェントをZed内で自由に切り替えられるようになるだろう。

　これは、かつてVisual Studio Codeから生まれたLSP（Language Server Protocol）と同様の考え方だ。つまり、LSPがエディタと特定の言語サーバ機能（自動補完など）を分離し、さまざまなエディタで同じ言語サーバを使えるようにしたのに対し、ACPはエディタとAIエージェントを分離することを目指している。

　ACPの設計に当たっては、ZedはGoogleと協力した。GoogleのGemini CLIチームは、Zedの統合ターミナルで自分たちのエージェントを使っていた経験から、より深い統合に興味を持っていた。その一方で、Zedはエージェントを使ったコーディング体験を拡張可能なものにしたいと考えていた。Gemini CLIは多くの支持を得ているオープンソースなプロジェクトであり、具体的なユースケースをもってZedの拡張可能なエージェントの設計を進めるために最適な選択に思えたということだ。

　Zedでは以前より、統合ターミナルからGemini CLIを実行できていたが、エスケープシーケンス付きのコードをやり取りするのではなく、より構造化された通信方法が必要であり、その結果としてユーザーの要求とエージェントをつなぎ、それに対する対応を描画するための最小セットのJSON-RPCエンドポイントが定義された。これがACPである。

　ACPについては「Introduction - Agent Client Protocol」が詳しい。また、Googleからの発表については「Beyond the terminal: Gemini CLI comes to Zed」を参照されたい。

Zedに統合されたGemini CLIと対話をしているところ Zedに統合されたGemini CLIと対話をしているところ


かわさき

　どうもHPかわさきです。

　エディタとコーディングエージェントを分離する動きは、普段からAIを活用してコードを書いている人（筆者ももちろんその一人です）にとっては歓迎できるものといえるでしょう。自分が普段使っているエディタで、好みのエージェントが使えるようになる時代が来るのかもしれません。もちろん、それにはACPの普及と、ACPをサポートしたエージェントの普及が必須ではありますが。他のエディタやIDEでのACPのサポートが進むのか、何よりWindows版のZed（開発途中）がいつ登場するのか、目が離せませんね。


「Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント」のインデックス

Deep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント

Copyright© Digital Advantage Corp. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
Microsoft ＆ Windows最前線2025
AI for エンジニアリング
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。