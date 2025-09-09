ガートナージャパンは「日本における未来の働き方と人材のハイプ・サイクル：2025年」を発表した。33個のテクノロジーとトレンドを整理した上で、それらの多くに関わるAIの重要性を強調している。
ガートナージャパンは2025年8月19日、日本企業が「未来の働き方」を実現するために必要なテクノロジーやトレンドをまとめた「日本における未来の働き方と人材のハイプ・サイクル：2025年」を発表した。
激しい変化の時代において、企業はデジタルテクノロジーを経営戦略に組み込み、職場を進化させる必要に迫られている。ガートナージャパンの針生恵理氏（ディレクターアナリスト）は、「生成AI（人工知能）やAIエージェントといったテクノロジーが、人々の働き方を大きく変える可能性がある。これらのテクノロジーを駆使して、自社の働き方を時代に適合させることが、企業の成長の鍵を握る」と語る。
2025年版の日本における未来の働き方と人材のハイプ・サイクルは、以下の4つの観点から33のテクノロジーとトレンドを整理している。
ガートナージャパンは同ハイプ・サイクルの中でも次の2点に注目している。
「AI PC」「ノーコードエージェントビルダー」「AIエージェント」など、AIと共生する働き方が明確になりつつあることが示唆されている。
スキルを重視して社内人材を管理する「社内人材マーケットプレース」、仕事と成果を結び付ける「アジャイルラーニング」、AI活用に不可欠な「AIリテラシーの向上」といった人材育成が重要性を増しているとガートナージャパンは分析している。
同社は、テクノロジーの活用によって業務の質や生産性を高める空間を「デジタルワークプレース」と定義している。その上で、「デジタルワークプレースは、単なる業務のデジタル化ではなく人や企業の在り方を含めた成長戦略の一環として実現されるべきだ」と説明している。こうした考えが広まる中、企業はハイブリッドワークを受け入れつつ、さらに進んだ形を模索している状態だ。針生氏はこの状況を踏まえ、「未来の働き方はテクノロジーと人材の進化で大きく変わる。リーダーは革新的なテクノロジーの成熟度を確認し、戦略的に導入すべきだ」と呼び掛けている。
