この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

情報処理推進機構（IPA）は2025年8月29日、「企業における営業秘密管理に関する実態調査2024」の報告書を公開した。これは企業の営業秘密（技術情報や顧客情報）の管理状況や漏えい対策について調査した結果をまとめたもの。調査は国内企業の情報システム部門やリスクマネジメント部門、経営層などに所属する従業員を対象に実施し、1200人から有効回答を得た。

報告書によると、回答者の35.5％が「過去5年以内に、自社の営業秘密が漏えいしたことを認識している」と回答した。これは2020年度の調査時の5.2％から約7倍に増加している。

営業秘密が漏えいした原因やいきさつ（漏えいしたルート）について聞くと、「外部からのサイバー攻撃」が最も多く、36.6％だった。2020年度の調査時は8.0％となっており、こちらも5年間で急増している。内部不正によるリスクも依然として高く、「従業員のルール不徹底」（32.6％）、「金銭目的などの動機」（31.5％）、「誤操作や誤認」（25.4％）が上位を占めた。IPAは「攻撃対策と内部不正防止の両面で取り組む必要がある」と指摘している。

調査では生成AI（人工知能）の業務利用についても聞いている。報告書によると企業の52.0％が何らかのルールを定めていることが分かった。その内訳は「利用を許可」が25.8％、「利用禁止」が26.2％だった。利用を許可している企業のうち、「外部公開されている生成AIツールには公開情報のみ入力できる」と決めている企業の割合が14.8％。「社内に閉じている生成AIツールであれば、秘密情報も含めて利用を認める」と決めている企業の割合が11.0％だった。

IPAは「適切なルール整備の下で生成AIを活用することは、企業の競争力を高める重要な要素だ」と述べている。