この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

GitHubは2025年9月3日（米国時間）、AI（人工知能）コーディングアシスタント「GitHub Copilot」（以下、Copilot）の「カスタム指示」（カスタムインストラクション）に関するTipsをブログで公開した。Copilotは自然言語で与えるプロンプト次第で出力の品質が大きく変わるため、GitHubは「ポイントを押さえたカスタム指示を作成しておくことで効率的なコードを生成できる」としている。

カスタム指示とは、いわゆる「システムプロンプト」のようなもので、Copilotの挙動を開発者のニーズやプロジェクト固有のルールに合わせて調整するための機能だ。「アプリケーションの目的」「技術スタックの内容」「コーディングのルール」といった内容をカスタム指示として与えることで、Copilotに開発者の意図やプロジェクトの背景を理解させ、それに沿った提案をさせられるようになるという。

GitHubは、カスタム指示を「copilot-instructions.md」ファイルに記載することを推奨している。本稿では、Copilotに適切な提案をさせるためにカスタム指示ファイルに記載すべき5つのポイントを紹介する。

プロジェクトの概要を伝える 技術スタックを明確にする コーディングガイドラインを記載する プロジェクト構造を説明する 利用可能なリソースやスクリプトを明示する

1．プロジェクトの概要を伝える

プロジェクトの概要を記載する。プロジェクトで開発するアプリケーションの目的は何か、対象ユーザーは誰か、主な機能はどんなものかを簡潔に説明する。長文である必要はなく、数行でプロジェクトの全体像を示すことができれば十分だ。

2．技術スタックを明確にする

バックエンドやフロントエンドで使っている技術、例えばAPIやデータベース、テストツールなどを列挙することで、Copilotはプロジェクトの技術的な背景を理解しやすくなる。詳細な情報を何段落にもわたって書く必要はない。以下は一例だ。

3．コーディングガイドラインを記載する

プロジェクトで定めたコーディング規約や付随するルールをCopilotに伝える。「JavaScriptやTypeScriptではセミコロンを入れるのか？」「Pythonでは型ヒントを使用するのか？」「インデントにタブとスペースのどちらを使うか？」といったプロジェクト共通のルールを明示することで、Copilotが生成するコードの品質や一貫性を保つことができる。

4．プロジェクト構造を説明する

ディレクトリ構造を記載することで、Copilotに無駄な作業をさせずに済む。以下が記述例だ。

5．利用可能なリソースやスクリプトを明示する

セットアップやビルド、テストに使うスクリプトや開発支援ツールの存在をCopilotに伝える。これによって、Copilotが既存のツールを活用した上で精度の高い提案を迅速に提案できるようになる。以下が記述例だ。

Copilotにカスタム指示を作らせることのも有効

Copilot自身にカスタム指示ファイルを生成させる方法もある。まずCopilotにプロンプトで指示を与え、たたき台となるファイルを生成させる。それを開発チームが編集して利用するという方法になる。

以下はカスタム指示ファイルを生成するプロンプトの例だ。