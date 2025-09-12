この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

ソフトウェア品質の評価と追跡を手掛けるTIOBE Softwareは、2025年9月版の「TIOBEプログラミングコミュニティーインデックス」（通称「TIOBEインデックス」）を発表した。TIOBEインデックスは、プログラミング言語の人気を示す指標で、同社が毎月1回更新している。

2025年9月のランキングでも、「Python」は首位を独走している。ただし、レーティングは25.98％で、同年8月の26.14％からわずかに減少している。2位の「C++」とのレーティング差は17.18ポイントで、Pythonが2025年7月に記録したTIOBEインデックス史上最大のレーティング差と同じ数値となった。

2025年9月のランキングの2〜6位は、C++（8.80％）、「C」（8.65％）、「Java」（8.35％）、「C#」（6.38％）、「JavaScript」（3.22％）となった。

5位のC#と6位のJavaScriptのレーティング差は拡大している。2025年4月は0.68ポイントだったものが、同年9月に3.16ポイントに達している。Python（1位）、C++（2位）、C#（5位）、JavaScript（6位）の順位は2024年6月以来変わっていない。

TIOBE Softwareのポール・ジャンセン氏（CEO）が注目しているのは「Perl」の動きだ。Perlは2024年9月時点では27位だったが、2025年9月には10位まで浮上している。その理由について、ジャンセン氏は「書籍の販売数が影響している」と考えている。

「Perlが高評価を受けている理由は、Amazon.comで販売されている膨大な数の書籍に起因している。『PHP』の4倍、『Rust』の7倍の書籍が販売されているからだ」（ジャンセン氏）

同氏は別の可能性も指摘している。それはPerlのバージョン5（Perl 5）が再注目されていることだ。Perlの開発者ラリー・ウォール氏は2000年頃、新しいPerlとして「Perl 6」を発表した。しかし、開発が長期化し、最終的にPerl 6は「Raku」という別言語として独立した。だが、現在RakuはTIOBEインデックスで129位にとどまっており、「主流言語として存在感を示せていない」とジャンセン氏は分析している。一方、一時期停滞していたPerl 5は、2025年7月に新バージョンが公開されるなど開発が活発化しており、その注目度を高めつつあるという。

21位以下のランキングは？

21〜50位までのランキングは以下の通り。

51位から100位については、それぞれのレーティング差が比較的小さいため、アルファベット順に列挙するのみとする。

ActionScript

Algol

Alice

Apex

Awk

B4X

CLIPS

Clojure

D

Eiffel

Elm

F#

Forth

Groovy

Hack

Icon

Inform

Io

J

Jscript

Logo

Modula-2

Mojo

MQL5

NATURAL

Nim

Oberon

OCaml

Occam

OpenCL

OpenEdge ABL

PL/I

Q

Racket

REXX

Ring

RPG

Scheme

Simulink

Smalltalk

SPARK

Stata

Structured Text

SystemVerilog

Tcl

Vala/Genie

VHDL

Wolfram

X++

Xojo

TIOBEインデックスは言語の優劣を示すものではない

TIOBEインデックスの評価は、世界中の熟練エンジニアや学習コース、サードパーティーベンダーの数に基づいて算出されている。算出にはGoogle、Amazon.com、Wikipedia、Bing、その他20以上の人気Webサイトが使われている。

なお、TIOBEインデックスは、「どのプログラミング言語が優れているか」「どの言語で書かれたコードの行数が多いか」を示すものではないと、TIOBE Softwareは説明している。

同社はTIOBEインデックスの使い方として、「自分のプログラミングスキルが最新のものかどうかを確認する」「新しいソフトウェアシステムを開発するに当たって、どのプログラミング言語を採用するか、戦略的判断に役立てる」といった例を挙げている。