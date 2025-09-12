Python独走の影で「Perl」がちょっとずつランクを上げる理由　2025年9月版プログラミング言語人気ランキングC#とJavaScriptのレーティング差は拡大

　ソフトウェア品質の評価と追跡を手掛けるTIOBE Softwareは、2025年9月版の「TIOBEプログラミングコミュニティーインデックス」（通称「TIOBEインデックス」）を発表した。TIOBEインデックスは、プログラミング言語の人気を示す指標で、同社が毎月1回更新している。

Perlが高評価を受けている理由は「Amazon」？

　2025年9月のランキングでも、「Python」は首位を独走している。ただし、レーティングは25.98％で、同年8月の26.14％からわずかに減少している。2位の「C++」とのレーティング差は17.18ポイントで、Pythonが2025年7月に記録したTIOBEインデックス史上最大のレーティング差と同じ数値となった。

画像 TIOBEインデックス（2025年9月版）1〜20位（提供：TIOBE Software

　2025年9月のランキングの2〜6位は、C++（8.80％）、「C」（8.65％）、「Java」（8.35％）、「C#」（6.38％）、「JavaScript」（3.22％）となった。

　5位のC#と6位のJavaScriptのレーティング差は拡大している。2025年4月は0.68ポイントだったものが、同年9月に3.16ポイントに達している。Python（1位）、C++（2位）、C#（5位）、JavaScript（6位）の順位は2024年6月以来変わっていない。

　TIOBE Softwareのポール・ジャンセン氏（CEO）が注目しているのは「Perl」の動きだ。Perlは2024年9月時点では27位だったが、2025年9月には10位まで浮上している。その理由について、ジャンセン氏は「書籍の販売数が影響している」と考えている。

　「Perlが高評価を受けている理由は、Amazon.comで販売されている膨大な数の書籍に起因している。『PHP』の4倍、『Rust』の7倍の書籍が販売されているからだ」（ジャンセン氏）

　同氏は別の可能性も指摘している。それはPerlのバージョン5（Perl 5）が再注目されていることだ。Perlの開発者ラリー・ウォール氏は2000年頃、新しいPerlとして「Perl 6」を発表した。しかし、開発が長期化し、最終的にPerl 6は「Raku」という別言語として独立した。だが、現在RakuはTIOBEインデックスで129位にとどまっており、「主流言語として存在感を示せていない」とジャンセン氏は分析している。一方、一時期停滞していたPerl 5は、2025年7月に新バージョンが公開されるなど開発が活発化しており、その注目度を高めつつあるという。

画像 TIOBEインデックス1〜10位の推移（提供：TIOBE Software

21位以下のランキングは？

　21〜50位までのランキングは以下の通り。

画像 TIOBEインデックス（2025年9月版）21〜50位（提供：TIOBE Software

　51位から100位については、それぞれのレーティング差が比較的小さいため、アルファベット順に列挙するのみとする。

  • ActionScript
  • Algol
  • Alice
  • Apex
  • Awk
  • B4X
  • CLIPS
  • Clojure
  • D
  • Eiffel
  • Elm
  • F#
  • Forth
  • Groovy
  • Hack
  • Icon
  • Inform
  • Io
  • J
  • Jscript
  • Logo
  • Modula-2
  • Mojo
  • MQL5
  • NATURAL
  • Nim
  • Oberon
  • OCaml
  • Occam
  • OpenCL
  • OpenEdge ABL
  • PL/I
  • Q
  • Racket
  • REXX
  • Ring
  • RPG
  • Scheme
  • Simulink
  • Smalltalk
  • SPARK
  • Stata
  • Structured Text
  • SystemVerilog
  • Tcl
  • Vala/Genie
  • VHDL
  • Wolfram
  • X++
  • Xojo

TIOBEインデックスは言語の優劣を示すものではない

　TIOBEインデックスの評価は、世界中の熟練エンジニアや学習コース、サードパーティーベンダーの数に基づいて算出されている。算出にはGoogle、Amazon.com、Wikipedia、Bing、その他20以上の人気Webサイトが使われている。

　なお、TIOBEインデックスは、「どのプログラミング言語が優れているか」「どの言語で書かれたコードの行数が多いか」を示すものではないと、TIOBE Softwareは説明している。

　同社はTIOBEインデックスの使い方として、「自分のプログラミングスキルが最新のものかどうかを確認する」「新しいソフトウェアシステムを開発するに当たって、どのプログラミング言語を採用するか、戦略的判断に役立てる」といった例を挙げている。

このニュースのポイント

Q: 2025年9月のTIOBEインデックスで上位のランキングはどうなっているか？

A: Pythonが1位で、2位はC++（8.80％）、3位C（8.65％）、4位Java（8.35％）、5位C#（6.38％）、6位JavaScript（3.22％）となっている。

Q: TIOBE SoftwareのCEOが注目している言語とその理由は何か？

A: 「Perl」で、2024年9月の27位から2025年9月には10位に浮上した。主因はAmazon.comでの書籍販売数で、PHPの4倍、Rustの7倍の書籍が販売されているためとされる。

Q: Perlが再注目されている背景は？

A: 一時停滞していたPerl 5が2025年7月に新バージョンを公開するなど開発が活発化しているため。

