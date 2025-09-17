ガートナージャパンは「先進テクノロジーのハイプサイクル：2025年」を発表した。AIや自動化されたシステムが自律的にビジネスを遂行する「自律型ビジネス」の核となる技術を紹介している。
ガートナージャパンは2025年9月10日、「先進テクノロジーのハイプサイクル：2025年」を発表した。同社は、「自律型ビジネスを支える重要な技術だ」と述べている。なお、ここでいう自律型ビジネスとは、AI（人工知能）などの先進テクノロジーが人間に代わって自動的に意思決定や業務遂行をするビジネスモデルのことだ。
先進テクノロジーのハイプサイクルの中でも、ガートナージャパンは以下の4つの要素に注目している。
マシンカスタマーは、人間や企業に代わってモノやサービスを購入、契約する経済主体のことだ。例えば、仮想アシスタントが店を予約したり、IoT（Internet of Things）に対応した工場設備が不足した部品を発注したりする事例がある。Gartnerは、2030年までにマシンカスタマーの台数が80億台まで増加すると予測している。
Gartnerのマーティ・レズニック氏（バイスプレジデントアナリスト）は、「マシンカスタマーを主要な顧客と捉えてビジネス戦略をアップデートする企業は、新たな売り上げの機会を獲得できる。マシンカスタマーから利益を得たいのであれば、自社のビジネスモデルを見直す必要がある」と指摘している。
デジタル空間や現実世界の状況理解、目標達成に向けた意思決定や行動を人間に代わって自律的に遂行するAIが、AIエージェントだ。AIエージェントは、消費者向けサービスやデータ分析、コンテンツ作成、物流などさまざまな領域で発生する業務の自動化を促進し、「多くの業界に変革をもたらす可能性がある」とガートナージャパンは予測している。
ただし、懸念点もある。「AIエージェントがタスクを正確に予測して実行する機能には懸念があり、その信頼性は依然として限定的だ。人間による監視がない状態で運用した場合、AIエージェントが誤った意思決定を下す恐れがある」と同社は指摘している。
意思決定インテリジェンスとは、人間の知見とAIやデータ分析といった技術を掛け合わせて、意思決定の内容を最適化する枠組みだ。これによって、意思決定の質や成果を継続的に向上させることが可能になるとガートナージャパンは説明している。
プログラムした条件やルールによって、通貨の動作を自動的に制御できる通貨がプログラマブルマネーだ。ブロックチェーンで契約を自動的に履行する技術「スマートコントラクト」を活用することで、人間以外の経済主体が購買に参加しやすくなるだけでなく、価値交換のプロセスを自律的に制御できるようになる。
