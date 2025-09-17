この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Appleは2025年9月15日（米国時間）、「iOS 18.7」「iPadOS 18.7」をリリースした。対象端末はiPhone XS以降、iPad Pro 13インチ、iPad Pro 12.9インチ第3世代以降、iPad Pro 11インチ第1世代以降、iPad Air第3世代以降、iPad第7世代以降、iPad mini第5世代以降。

今回のアップデートでは、不正なファイルやWebコンテンツによってアプリやプロセスがクラッシュしたり、ユーザーのデータにアクセスできてしまったりする脆弱（ぜいじゃく）性が修正された。主な修正点は以下の通り。